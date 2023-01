Inflation Autopreise in Deutschland erreichen Rekordhoch

Berlin Autofahren ist im vergangenen Jahr zu einem teuren Vergnügen geworden. Sowohl die Preise von neuen als auch gebrauchten Autos haben in Deutschland 2022 ein neues Allzeithoch erreicht. Das schreibt die Deutsche Automobil-Treuhand (DAT), das Marktforschungsunternehmen der Autobranche, in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse.

„Durch das geringe Angebot und die hohe Nachfrage haben sich die Neu- und Gebrauchtwagen enorm verteuert“, heißt es in dem Report. Für einen Neuwagen mussten im vergangenen Jahr durchschnittlich 42.790 Euro auf den Tisch gelegt werden. Gegenüber 2021 ist das eine Steigerung von 13 Prozent.

Als Durchschnittspreis für Gebrauchtwagen haben die DAT-Marktforscher einen Betrag von 18.800 Euro auf dem deutschen Automarkt ermittelt. Mit 19 Prozent plus gegenüber 2021 ist die Preissteigerung im Vergleich zu Neuwagen bei den Gebrauchten noch stärker ausgefallen.

Die DAT berücksichtigt in ihrem Marktbericht die tatsächlich gezahlten Transaktionspreise und nicht die unverbindliche, meist höhere Preisempfehlung der Hersteller.

Die DAT bezeichnet 2022 als „Ausnahmejahr“ für die gesamte Autobranche. Hersteller und Händler hätten nicht nur unter den allgemeinen Inflationstendenzen gelitten. Die wider Erwarten anhaltende Chipknappheit hat das Fahrzeugangebot zusätzlich verkleinert und für kräftige Preisschübe nach oben gesorgt.

Autopreise: Kleinwagen sterben aus

So hatte etwa der Wolfsburger Volkswagen-Konzern für das vergangene Jahr anfänglich damit gerechnet, dass wie 2021 weltweit knapp neun Millionen Autos verkauft werden könnten.

Zum Jahresende stand Europas größter Autohersteller mit knapp 8,3 Millionen abgesetzten Fahrzeugen jedoch deutlich schlechter da. Immerhin wächst in der Autobranche die Hoffnung, dass die vor zwölf Monaten erhoffte Erholung 2023 einsetzen könnte.

Für jüngere Autokäufer mit weniger Geld wird es immer schwieriger, einen preisgünstigen gebrauchten Kleinwagen zu finden. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Preissegmente. 2019, also im letzten vergleichsweise normalen Jahr vor Ausbruch der Coronapandemie, wurden rund 44 Prozent aller Gebrauchtwagen im Segment bis 10.000 Euro gehandelt.

In der Spanne zwischen 10.000 und 17.500 Euro waren es 32 Prozent. Teure Gebrauchtwagen für einen Preis von mehr als 17.500 Euro kamen auf einen Anteil von 24 Prozent.

Im Vergleich dazu zeigen die Zahlen für 2022 eine umgekehrte Autowelt: Die günstigen Gebrauchten bis 10.000 Euro machen nur noch einen Anteil von 23 Prozent aus. Das mittlere Preissegment ist mit 31 Prozent fast unverändert geblieben. Doch inzwischen stellen die teuren Autos, die mehr als 17.500 Euro kosten, mit einem Anteil von 46 Prozent den größten Anteil aller gehandelten Gebrauchten dar.

Gebrauchtwagen besonders gefragt

Gebrauchte Fahrzeuge waren im vergangenen Jahr auch deshalb stärker nachgefragt, weil es weniger Neuwagen gab. Wer vergeblich nach einem neuen Auto Ausschau gehalten hat, ist notgedrungen auf den Gebrauchtmarkt ausgewichen.

Wie aus dem DAT-Report hervorgeht, ist bei 13 Prozent aller befragten Fahrzeughalter im vergangenen Jahr ein eigentlich fest eingeplanter Fahrzeugkauf mangels Verfügbarkeit ausgefallen.

Wie stark der Automarkt im vergangenen Jahr unter dem zu kleinen Angebot gelitten hat, zeigt auch ein Blick auf die „Besitzumschreibungen“. Wird ein Gebrauchtwagen verkauft, muss der neue Besitzer in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden. Die Zahl dieser Halterwechsel steht also für das gesamte Volumen des Gebrauchtwagenhandels.

Für 2022 haben die Statistiker etwa 5,6 Millionen Besitzumschreibungen in Deutschland gezählt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Minus von rund 16 Prozent und entspricht dem Stand von 1985.

Auch dafür sind das knappe Angebot und die hohen Preise verantwortlich: Wer an keinen Neu- oder Gebrauchtwagen herangekommen ist, der hat sein vorhandenes Fahrzeug einfach behalten. Deshalb musste die Zahl der Besitzumschreibungen zwangsläufig sinken.

Gebrauchtwagen werden länger gefahren

Dies bestätigen Zahlen aus dem DAT-Report. Schon seit 2020, also dem Start der Coronapandemie, kümmern sich Deutschlands Autofahrer mehr darum, dass ihre Fahrzeuge gewartet und repariert werden. „Da man zu Beginn der Pandemie kaum Autos kaufen konnte, wurde in Wartung und Reparatur investiert“, heißt es.

Autokäufe 13 Prozent der befragten Fahrzeughalter mussten ihren eingeplanten Fahrzeugkauf mangels Verfügbarkeit verschieben wie aus dem DAT-Report hervorgeht.

2019 wurden im Durchschnitt 88 Prozent aller Fahrzeuge einmal in die Werkstatt gebracht. 2020 waren es 105 Prozent, so manches Auto musste also mehrfach zur Wartung oder zur Reparatur. 2022 waren es 98 Prozent, also immer noch deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.

Grundsätzlich gilt für die gesamte Autobranche, dass die Reparaturanfälligkeit bei den meisten Modellen schon seit Jahren abnimmt. Wenn also die Zahl der Werkstattaufenthalte insgesamt zugenommen hat, müssen das zusätzliche Besuche wegen anstehender Wartungsarbeiten sein – begründet durch die längere Haltedauer der Autos.

Im gerade begonnenen Jahr könnte der Preisanstieg bei Neu- und Gebrauchtwagen laut Analysten möglicherweise stoppen. „2023 wird ein Autojahr mit deutlich besseren Lieferzeiten, größerer Produktion und daher auch größerem Wettbewerb und höheren Rabatten“, erwartet Automobilprofessor Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger CAR-Institut (Center Automotive Research).

Die Halbleiterkrise neige sich ihrem Ende zu, deshalb würden 2023 auch wieder mehr Autos produziert, so Dudenhöffer. Die Autohersteller könnten ihre hohen Kapazitäten künftig nur mit Preisnachlässen auslasten. Ein Beispiel sei der US-Hersteller Tesla, der schon in den vergangenen Wochen seine Autos verstärkt zu günstigen Konditionen in den Markt gedrückt habe.

Die Experten von Bernstein Research gehen davon aus, „dass dem Preiszyklus die Luft ausgeht“. In Europa würden Preisnachlässe wegen des hohen Auftragsbestands erst im zweiten Halbjahr spürbar werden. „Ich sehe noch keinen großen Preiskampf aufziehen, aber die Gefahr nimmt zu“, ergänzte Jürgen Pieper, Automobilanalyst bei der Privatbank Metzler.

