 Instadeep-Übernahme: Biontech setzt beim Forschen auf Künstliche Intelligenz

Mit der Übernahme verstärkt sich Biontech im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die KI der Briten soll bei der Entwicklung neuer Impfstoffe helfen.

Ziel sei es, Biontech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in die Arbeit integriert sei. (Foto: imago images/photothek) Biontech-Gründer Ugur Sahin

Frankfurt Mit der bisher größten Akquisition in der Firmengeschichte will Biontech sein Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz ausbauen. Für 362 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 410 Millionen Euro) in bar und eigenen Aktien übernimmt der Mainzer Impfstoffpionier seinen britischen Kooperationspartner Instadeep. Darüber hinaus hat Biontech den bisherigen Eignern des britischen Start-ups weitere erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 200 Millionen Pfund zugesagt.

Ziel der Übernahme sei es, eine weltweit führende Plattform für die KI-basierte Entwicklung von neuen Impfstoffen und Immuntherapien zu schaffen. Diese Plattform will Biontech unternehmensweit und in verschiedenen Forschungsfeldern für die Suche nach innovativen Therapien nutzen.

„Die Akquisition von Instadeep erlaubt es uns, die schnell wachsenden Fähigkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz in unsere Technologien, Forschung und Entwicklungsprojekte zu integrieren“, kommentierte Biontech-Chef und -Gründer Ugur Sahin den Zukauf. Ziel sei es, Biontech zu einem Technologieunternehmen zu machen, in dem KI nahtlos in alle Aspekte der Arbeit integriert sei.

Biontech ist bereits an Instadeep beteiligt

Biontech und Instadeep arbeiten bereits seit rund drei Jahren zusammen. Unter anderem entwickelte das deutsche Unternehmen zusammen mit dem britischen Start-up ein Früherkennungssystem für die Identifizierung von gefährlichen Sars-CoV-2-Varianten.

Im Rahmen einer Finanzierungsrunde hatte Biontech bereits Anfang des vergangenen Jahres einen kleineren Anteil an Instadeep erworben. Das 2014 gegründete Start-up versteht sich als einer der weltweit führenden Anbieter von KI-basierten Systemen zur Entscheidungsfindung. Das Unternehmen mit 240 Mitarbeitern hat unter anderem bereits Lösungen für das rechnergestützte Design von Proteinen entwickelt, aber auch Systeme für die Elektronikindustrie, etwa automatisierte Verfahren zum Leiterplattendesign.

Biontech will Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz weiter ausbauen

Instadeep bleibt auch als Biontech-Tochter britisch. Um den Zukauf herum will das deutsche Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ausbauen. Parallel zu den Biontech-Projekten soll das britische Start-up auch die bisherigen Kunden weiter bedienen.

Für Biontech sind Künstliche Intelligenz und rechnergestützte Analysesysteme seit Längerem bereits wichtige Instrumente, insbesondere bei der Entwicklung individueller Krebsvakzine auf Basis von mRNA.

Denn für diese Medikamente ist es erforderlich, aus der Genomanalyse von Tumorzellen für jeden Patienten gesondert molekulare Angriffspunkte zu identifizieren, gegen die Immunzellen mithilfe der Impfstoffe aktiviert werden sollen. Aber auch für viele andere Bereiche der Pharmaforschung, etwa die Analyse und Konstruktion von Proteinen, spielen KI-Systeme eine immer größere Rolle.

