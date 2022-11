Sparprogramme in Ludwigshafen und der Ausbau in Asien sind für den BASF-Chef kein Widerspruch. Für ihn bleibt China trotz der wachsenden Kritik ein attraktiver Wachstumsmarkt.

Der Manager vertraut trotz der politisch ungünstigen Entwicklung weiter auf China als Wachstumsmarkt. (Foto: BASF SE) BASF-Chef Martin Brudermüller

Ludwigshafen Herr Brudermüller, Sie haben Bundeskanzler Olaf Scholz jüngst nach China begleitet. Haben Sie Verständnis für die schon vorab vielfach geäußerte Kritik an der Tour und an Peking?

Mir fehlt in der Diskussion die Ausgewogenheit. Im Moment kommt es mir vor, als würde beim Thema China einseitig nur das Negative gesehen.

Wirken Sie deshalb bei dem Thema zunehmend genervt, weil BASF in China zu den größten Investoren der deutschen Wirtschaft gehört und Sie sich deshalb unter Rechtfertigungszwang fühlen?

Ich habe selbst zehn Jahre in China gelebt. Natürlich gibt es unerfreuliche Entwicklungen dort. Aber es ist doch nicht alles plötzlich schlecht. Mir geht es um eine vernünftige Balance in der Analyse.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen