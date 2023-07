Die Chefin des Pharmakonzerns Belén Garijo verteidigt im Interview das Engagement in China – und äußert ernste Sorgen um den Innovationsstandort Europa.

„Europa muss seinen eigenen Platz in der Welt finden und sicherstellen, dass wir mit anderen Regionen wie China und den USA mithalten können." Belén Garijo

Berlin Belén Garijo, die Chefin des Pharmakonzerns Merck, verteidigt das Engagement ihres Konzerns in China. „Wir glauben weiter an die Chancen in China“, sagte die 62-Jährige im Interview mit dem Handelsblatt. Eine globale Welt werde es nicht ohne die Einbindung der Volksrepublik geben.

Forderungen, westliche Unternehmen sollten sich wegen Menschenrechtsverstößen und geopolitischer Risiken von China lösen, weist sie zurück. „Ich halte eine Abkopplung in den nächsten zwei Jahrzehnten für nicht machbar.“ Merck wolle vielmehr die Risiken minimieren, indem sich der Konzern „nicht von einem einzelnen Land oder einem einzelnen Geschäftszweig abhängig“ macht.

