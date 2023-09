 Interview mit BYD-Chef: Michael Shu hat große Pläne für Deutschland

Auf seiner ersten IAA setzt Michael Shu zum Angriff auf Tesla an. Seinen deutschen Konkurrenten begegnet er mit Respekt – auch wenn der Trend gegen sie spricht.

Der Hersteller aus China will der erfolgreichste Importeur in Deutschland werden. (Foto: Bloomberg) BYD-Europachef Michael Shu

München Als Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagnachmittag die Aussteller auf der Internationalen Auto-Ausstellung (IAA) in München besuchte, machte er um einen Stand einen Bogen: den von BYD. In China gilt das Unternehmen aus Shenzen bereits als Hauptkonkurrent der deutschen Autoindustrie.

Auf der Messe macht Europachef Michael Shu im Handelsblatt-Interview auch klar, welche Ambitionen die Chinesen verfolgen: „Wir wollen in Deutschland der führende internationale Hersteller werden“, sagt er. Ob das dann am Ende einen Marktanteil „von vier, fünf oder sechs Prozent“ bedeute, werde die Zeit zeigen. Mit den neuen Wettbewerbern würden auch die Marktanteile neu verteilt, ist sich Shu sicher.

