Interview „Wir müssen uns weltweit noch breiter aufstellen“ – VW-Chef Diess will US-Geschäft verdoppeln

Angesichts des Ukrainekriegs setzt der Manager verstärkt auf andere Wachstumsmärkte als Europa. Neue Modelle und Batteriefabriken sollen VW vor allem in den USA voranbringen.

„Wir müssen mit Sicherheit für das Elektrowachstum in den USA weitere Batteriefabriken bauen.“ (Foto: Volkswagen AG) VW-Chef Herbert Diess

Austin Angesichts des Ukrainekriegs will Volkswagen andere Wachstumsmärkte außerhalb Europas stärken, vor allem die USA. „Wir müssen uns weltweit noch breiter aufstellen“, sagte VW-Chef Herbert Diess im Interview mit dem Handelsblatt. Der Marktanteil in den USA solle von vier auf zehn Prozent steigen.

Helfen sollen der Elektro-SUV ID.4 und der neu eingeführte Elektrobus ID.Buzz, aber auch weitere Modelle. Diese könnten im US-Werk in Chattanooga produziert werden. „Da wir in Chattanooga in die Grundtechnologie für die E-Auto-Produktion investiert haben, überlegen wir natürlich, welches Modell wir dort noch produzieren werden“, sagte Diess.

