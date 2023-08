Investitionen Maschinenbau-Aufträge erneut deutlich gesunken

Die höheren Zinsen der Notenbanken haben laut Verband Auswirkungen auf die Geschäftslage. Im Juni lag der Wert der Bestellungen 15 unter dem des Vorjahresmonats.

Bereits 2022 war die Nachfrage um vier Prozent gesunken. (Foto: dpa) Fertigung einer Maschine

Frankfurt Im deutschen Maschinenbau ist vorerst kein Ende der Auftragsflaute in Sicht. Nach einem weiteren Rückgang der Bestellungen im Juni verzeichnete die Branche im ersten Halbjahr preisbereinigt (real) ein Minus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 14 Prozent, wie der Maschinenbauverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. „Zahlreiche Unternehmen zehren zwar noch von hohen Auftragsbeständen, bei den Neubestellungen wird die Luft aber langsam eng. Eine Trendwende ist bisher nicht in Sicht“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Im Juni sanken die Bestellungen den Angaben zufolge um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. „Der Maschinen- und Anlagenbau bekommt die zögerliche Investitionsneigung in praktisch allen Absatzregionen nun voll zu spüren“, erläuterte Wiechers. Als Gründe nannte er die Zinserhöhungen von Notenbanken zur Eindämmung der Inflation. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen.

Hinzu kämen Unsicherheiten angesichts geopolitisch harter Auseinandersetzungen sowie die Neuausrichtung der Unternehmen und ihrer Geschäftsmodelle in Folge der Transformation. „Alles in allem ein ungesunder Mix vielfältiger Belastungen, die Schritt für Schritt abgebaut werden müssen, bevor es deutlich aufwärts gehen kann“, fasste Wiechers zusammen. Im Gesamtjahr 2022 hatte ein Einbruch der Bestellungen im Schlussquartal die Jahresbilanz der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie mit mehr als einer Million Beschäftigten ins Minus gedrückt: Der Auftragseingang lag real um vier Prozent unter dem Vorjahreswert. „Wir sind bereits seit einiger Zeit im Rückwärtsgang“, sagte Wiechers. Für dieses Jahr rechnet der VDMA mit einem leichten Rückgang der Produktion um real zwei Prozent. Selbst wenn sich der Auftragseingang fangen sollten, werde das nicht reichen, um das Vorjahresergebnis bei der Produktion zu erreichen, erläuterte Wiechers. Er schließt nicht aus, dass „es hier und da Entlassungen gegeben wird“ und es dürfte auch zu Insolvenzen in der Branche kommen. „Aber insgesamt bin ich für den Arbeitsmarkt weiter optimistisch.“ Die Maschinenbauer versuchten, wegen des Fachkräftemangels Beschäftigte zu halten. Mehr: „Wir sind der erste Dominostein, der wackelt“ – So ist die Lage in Deutschlands wichtigsten Branchen