IT-Sicherheit Cyberangriff auf Kupferkonzern Aurubis – Folgen derzeit noch unklar

Europas größter Kupferkonzern wurde in der Nacht Opfer eines Cyberangriffs. Noch prüft der MDax-Konzern die Folgen. Die Aktie rutschte am Freitag ab.

Die IT-Systeme und die Folgen des Angriffs würden aktuell überprüft. (Foto: dpa) Gelände der Aurubis AG in Hamburg

Hamburg Der Kupferkonzern Aurubis ist nach eigenen Angaben Opfer einer Hacker-Attacke geworden. In der Nacht auf Freitag habe es einen Cyberangriff auf die IT-Systeme gegeben, woraufhin diese präventiv heruntergefahren und vom Internet getrennt worden seien, teilte der MDax-Konzern am Freitag in Hamburg mit. Die IT-Systeme und die Folgen des Angriffs würden aktuell überprüft.

Die Aktie von Aurubis notierte nach der Mitteilung zeitweise mehr als drei Prozent im Minus.

Der 1866 als Norddeutsche Affinerie gegründete Konzern stellt Kupfer und Metalle her und gehört zu den besonders energieintensiven Industriebetrieben. Aurubis beschäftigt an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und den USA rund 6900 Mitarbeiter. Hauptsitz ist Hamburg.

Mehr: Sechs deutsche Firmen betroffen: Cyberattacken auf europäische Energie-Unternehmen häufen sich

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen