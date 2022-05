IT-Sicherheit Cyberangriff legt Produktion beim Traktorenhersteller Fendt lahm

Am Fendt-Stammsitz in Marktoberdorf stehen die Bänder nach einer Cyberattacke still. Details sind noch unklar, die Konzernmutter spricht von Erpressung.

Am bayerischen Stammsitz des Traktorenherstellers stehen die Bänder still. (Foto: Bloomberg) Fendt-Werk in Marktoberdorf Düsseldorf Nach einem Hackerangriff stehen mehrere Werke des Landmaschinenherstellers Agco still – auch bei der Tochterfirma Fendt im Allgäu. Der Konzern erklärte am Montag, dass er derzeit noch das Ausmaß untersuche. Es sei damit zu rechnen, dass der Geschäftsbetrieb für mehrere Tage und möglicherweise länger beeinträchtigt sein werde. Agco ist nach eigenen Angaben von Ransomware betroffen. Dabei handelt es sich um Programme, mit denen kriminelle Gruppen wichtige Dateien verschlüsseln. Die Opfer werden aufgefordert, über Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero eine Art Lösegeld für die Freigabe zu zahlen. Details nannte das Unternehmen nicht. Wenn Unternehmen Ransomware-Angriffe feststellen, stoppen sie in der Regel alle IT-Systeme, um eine weitere Ausbreitung der Schadsoftware in der Organisation zu verhindern. Die Analyse und Reparatur der Computer und Server kann sich über Tage und Wochen ziehen. In Deutschland dürften zahlreiche Mitarbeiter betroffen sein: In Marktoberdorf beschäftigt Agco-Tochter Fendt nach Angaben des Unternehmens rund 4300 Mitarbeiter. Weitere Werke befinden sich im niedersächsischen Wolfenbüttel, Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), Feucht, Asbach-Bäumenheim und Waldstetten (alle Bayern). Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Ransomware entwickelt sich nach Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur derzeit „größten Bedrohung“ für die IT-Sicherheit. Kriminelle Gruppen nutzen nach Einschätzung der Behörde aufwendige Angriffsstrategien, um Organisationen zu erpressen – etwa, indem sie zusätzlich mit der Veröffentlichung von Daten drohen. Mehr: „Ein echtes Sicherheitsproblem“ – Ampelpolitiker warnen vor Lücken in der Cyberabwehr