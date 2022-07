IT-Sicherheit Scanner für Putin-Trolle: Deutsches Unternehmen soll russische Cyberangriffe stören

Immer wieder sabotieren russische Hacker die Websites von Behörden und Unternehmen im Westen. Ein deutscher Spezialist für IT-Sicherheit will ihnen die Arbeit erschweren.

Viele russische Hackergruppen versuchen aktuell, westliche Infrastruktur lahmzulegen. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Russische Hacker im Visier

Düsseldorf Russische Hackergruppen wie Killnet haben in den vergangenen Wochen immer wieder Unternehmen und Behörden im Nato-Raum sabotiert. Aktuell steht Litauen im Visier. Für Tim Schuhgart und Immanuel Bär kommt das nicht überraschend. Die Gründer des IT-Sicherheitsspezialisten Prosec haben mit ihrem Team einen Scanner entwickelt, der die Foren von russischen Hackergruppen wie Killnet überwacht.

Mehrere Tausend Hacktivisten – also Hacker mit politischen Zielen – koordinieren sich in Chatgruppen und geben dabei ihre Ziele preis. Der Angriff auf Litauen, so die Unternehmer, habe sich seit Tagen abgezeichnet.

Prosec hofft, dass sich derartige Aggressionen eindämmen lassen. „Unser Ziel ist, dass sich die Unternehmen schützen können – auch wenn das nicht zu 100 Prozent funktionieren wird“, sagt Geschäftsführer Schuhgart.

Gleichzeitig gehe es darum, Killnet die Plattform zu nehmen: Wenn die Kommunikation in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird, muss sich die Gruppe neu organisieren. Und das kostet Zeit.

