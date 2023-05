Jahreszahlen Bosch-Chef Hartung baut Autozuliefergeschäft um

Ausgerechnet die größte und wichtigste Geschäftssparte von Bosch ist aktuell am ertragsschwächsten. Bosch-Chef Stefan Hartung baut um und setzt der Sparte ambitionierte Ziele.

Der Stiftungskonzern baut sein Autozuliefergeschäft um. (Foto: dpa) Bosch

Düsseldorf Höhere Preise und die Transformation in der Autoindustrie belasten das Ergebnis von Bosch. Der Stiftungskonzern hat am Donnerstag Einblick in seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 gegeben. So rutschte der Free-Cashflow von vier Milliarden Euro im Vorjahr ins Minus. Bosch kann die eigenen Investitionen und höheren Kosten also nicht mehr aus dem laufenden Geschäft finanzieren. Bosch-Finanzchef Markus Forschner sieht Handlungsbedarf: „Auch wenn wir über die erforderlichen Mittel und eine hohe finanzielle Solidität verfügen, müssen wir die schwierige Balance halten zwischen Investieren und Kostendisziplin.“

Vor allem das Autozulieferergeschäft schwächelt. Zwar ist Bosch der größte Autozulieferer der Welt, der Umsatz wuchs wechselkursbereinigt um rund zwölf Prozent auf 52,6 Milliarden Euro, die operative Rendite stieg von 0,7 auf 3,4 Prozent. Aber damit ist die Sparte die schwächste im Gesamtkonzern.