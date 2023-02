Jahreszahlen Chipmangel und Qualitätsprobleme – Ford verfehlt Gewinnprognose deutlich

Der größte amerikanische Autobauer verfehlt seine Jahresprognose um rund zwei Milliarden Dollar. Die Aktie gibt rund sieben Prozent nach. Kaum Klarheit gibt es zur Zukunft des Kölner Werks.

Als Reaktion auf die Quartalszahlen fiel der Aktienkurs den Unternehmens deutlich. (Foto: AP) Ford-Logo

New York Ford ist im vergangenen Jahr beim Gewinn deutlich hinter den eigenen Vorhersagen zurückgeblieben. Der operative Gewinn habe 10,4 Milliarden Dollar betragen, teilte der zweitgrößte US-Autobauer am Donnerstagabend mit. Das Unternehmen selbst hatte 11,5 bis 12,5 Milliarden Dollar vorhergesagt. „Wir hätten im vergangenen Jahr viel besser abschneiden müssen“, erklärte Konzernchef Jim Farley. Der Konzern habe „etwa zwei Milliarden Dollar an Profit auf dem Tisch liegen lassen“.

Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 44 Milliarden Dollar nach 37,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn fiel im Schlussquartal um knapp 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,3 Milliarden Dollar. Die Ford-Aktie gab im nachbörslichen Handel rund sieben Prozent nach.