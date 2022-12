Japanischer Autokonzern Nach ungewöhnlicher Panne: Toyota will Anfang 2023 erstes Elektroauto nach Europa bringen

Brüssel Toyota will im zweiten Anlauf das erste eigene rein batteriegetriebene Elektroauto auf den europäischen Markt bringen. Das Mittelklasse-SUV „bZ4X“ soll nun im ersten Quartal 2023 an die europäischen Händler des japanischen Automobilkonzerns ausgeliefert werden. Danach sollen bis 2026 fünf weitere Elektromodelle folgen.

Ursprünglich sollte der „bZ4X“ schon im Sommer dieses Jahres bei den europäischen Toyota-Händlern stehen. Doch unerwartete Qualitätsprobleme machten Toyota bei der Modellplanung einen Strich durch die Rechnung: Bei einigen Exemplaren des neuen Elektromodells lösten sich die Räder. Toyota stoppte daraufhin den geplanten Verkaufsstart. Nach zusätzlichen Tests entschied sich der Konzern dazu, neue Radbolzen zu verwenden.

Damit sollen die technischen Probleme mit den Rädern nun gelöst sein. Die Panne war ungewöhnlich für Toyota, der japanische Hersteller ist in der Automobilindustrie eigentlich für die besonders hohe Fahrzeugqualität bekannt.

Toyota-Europa-Chef Matt Harrison gibt sich überzeugt, dass das neue Elektromodell sich gut verkaufen wird und die Räderprobleme bald vergessen sein werden. „Die Nachfrage nach dem Fahrzeug werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht decken können“, sagte Harrison in Brüssel im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Wegen der hohen Nachfrage sind Lieferzeiten von einem Jahr und mehr bei rein batterieelektrischen Autos inzwischen der Regelfall. Bei Toyota kommt hinzu, dass sich der Konzern bei der Entwicklung von Batteriemodellen mehr Zeit genommen hat als die meisten Konkurrenten.

So sollen laut Toyotas aktuellem Plan im Jahr 2030 weltweit 35 Prozent der eigenen verkauften Autos rein batteriegetriebene Fahrzeuge („BEV“) sein. Der VW-Konzern kalkuliert für dasselbe Jahr bereits mit einem Elektroanteil von rund 50 Prozent.

Der Toyota-Elektromodell auf der Thailand International Motor Expo in Nonthaburi Ende November. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) BZ4X

Toyotas Europa-Chef Harrison rechnet auf dem europäischen Automarkt ohnehin erst in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrzehnts mit einem starken Absatzschub bei Elektrofahrzeugen. Erst müssten die Fabriken für die Batteriezellen gebaut und die dafür notwendige Rohstoffversorgung etwa mit Lithium müsste gesichert werden.

Sechs neue E-Modelle bis 2026 bei Toyota

In Europa rechnet Toyota deshalb für das Jahr 2025 mit einem vergleichsweise niedrigen BEV-Anteil von rund zehn Prozent. Bis 2030 sollen daraus dann 50 Prozent werden, kündigte Harrison an. Der VW-Konzern ist damit auch auf dem europäischen Markt schneller: Die Marke Volkswagen Pkw soll bis 2030 einen Elektro-Absatzanteil von rund 70 Prozent erreichen.

Bis zum Jahr 2026 will Toyota insgesamt sechs elektrische BZ-Modelle auf den europäischen Markt bringen. Das Mittelklasse-SUV „bZ4X“ orientiert sich bei der Größe am ID.4 von Volkswagen, später sollen kleinere und größere „bZ“-Modelle dazukommen. Ende kommenden Jahres könnte der japanische Konzern mit dem „bZ3“ das erste kleinere Modell auf den Markt bringen. Toyotas Nummerierung der Elektromodelle entspricht dabei bislang der von Volkswagens ID-Reihe.

Finanzkreise zweifeln an Toyotas E-Auto-Strategie

In Finanzkreisen gibt es Zweifel an der Elektrostrategie des weltgrößten Autoherstellers. „Bisher ist der Elektrofortschritt von Toyota sehr langsam geblieben“, sagt etwa Autoanalystin Eunice Lee. Andere Autohersteller seien mit ihrem Elektroprogramm deutlich weiter: „Toyota droht Marktanteile zu verlieren, wenn die Geschwindigkeit nicht weiter zunimmt.“

Toyota hat immer noch kein klares Modellprogramm präsentiert. Autoanalystin Eunice Lee

In China, wo die BEV-Nachfrage besonders stark wächst, erleide die Toyota-Premiummarke Lexus schon die ersten Marktanteilsverluste, so Lee weiter. Dasselbe Muster sei in Kalifornien zu beobachten, wo die Marke Toyota Anteile verliere. Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA ist die Nachfrage nach Elektroautos wie in China besonders hoch. „Toyota hat immer noch kein klares Modellprogramm präsentiert“, kritisiert Lee.

Toyota verfolgt einen technologie-offenen Ansatz

Europachef Harrison sieht hingegen keine Lücken in der Toyota-Produktstrategie und verweist auf andere Elektroautos im Modellprogramm des japanischen Konzerns: Plug-in-Hybride, einfache Hybride und wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Autos.

Toyota biete jedem Kunden in jedem Absatzmarkt die Antriebsvariante, die gerade benötigt werde. „Beim Antrieb lassen wir niemanden zurück“, sagte Harrison. Er hält einfache Hybride mit ihren deutlich kleineren Batterien für die richtige Antwort auf die zu erwartenden Probleme beim Aufbau der neuen Batteriezellwerke für vollelektrische Fahrzeuge. Heute sei noch völlig unklar, ob überhaupt genügend Rohstoffe für die Produktion in den neuen Zellfabriken verfügbar seien.

Toyota verweist auf das eigene Hybridmodell Prius, das seit etwa 25 Jahren verkauft wird. Rund um die Welt habe der japanische Hersteller bislang etwa 20 Millionen Exemplare absetzen können, in Europa seien es rund vier Millionen. Die Prius-Modelle hätten dafür gesorgt, dass die CO2-Belastung weltweit um 160 Millionen Tonnen gesunken sei. Für dieselbe Menge hätten Toyota zufolge 5,5 Millionen rein batterieelektrische Fahrzeuge verkauft werden müssen.

Brennstoffzelle: Toyota will weiter Wasserstoff-Pkw anbieten

Trotz geringer Verkaufserfolge will Toyota auch weiterhin Brennstoffzellen-Pkw anbieten. „Wir sehen ein steigendes Interesse. Das gilt besonders für Deutschland, wo die Frage der Energieunabhängigkeit aufgrund der jüngsten Entwicklungen stark an Bedeutung gewonnen hat“, betonte Europa-Chef Harrison. Wenn eine Wasserstoff-Infrastruktur für Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge aufgebaut worden sei, könne es auch ausreichend Wasserstoff für Pkw geben. Bislang hat Toyota mit dem Mirai ein einziges Wasserstoffmodell im Angebot.

Harrison kündigte an, dass die Europa-Tochter von Toyota inklusive der Produktion in den eigenen Werken bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden will. Weltweit will Toyota dieses Ziel erst 2050 erreichen.

