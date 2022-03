Jim Farley im Interview „Gravitationszentrum unserer Branche bewegt sich nach China“: Ford-Chef warnt Europas Autobauer

Der US-Manager lobt zwar die europäischen Autohersteller für die schnelle Elektrifizierung. Dennoch warnt er: Daimler, VW und Co. verlören den Anschluss in Sachen Digitalisierung.

Ford-CEO Jim Farley am elektrischen Pick-up F-150 Lightning: Das Fahrzeug entwickelt sich in den USA zum Erfolgsmodell und ist für längere Zeit ausverkauft. (Foto: Reuters) Unter Jim Farley wird Ford elektrisch

Köln Ford-Konzernchef Jim Farley zweifelt an der Digitalisierungsstrategie der europäischen Automobilindustrie. „Europa ist zu sehr auf die CO2-Reduzierung fokussiert und zu wenig auf die digitale Transformation der Autos“, sagte Farley im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Fortschritte bei der Elektrifizierung in Europa seien zwar groß und richtig, und die Elektrifizierung sei notwendig, „aber sie allein reicht nicht aus“.

Bei der Digitalisierung könnten die europäischen Hersteller gegenüber neuen chinesischen Konkurrenten den Anschluss verlieren. „Das Gravitationszentrum unserer Branche bewegt sich ostwärts, also nach China“, ergänzte Farley. Die Software dort sei viel fortgeschrittener als in westlichen Industrieländern. Das führe dazu, dass neue Elektroautos mit hohem Digitalisierungsgrad in der Volksrepublik schneller als im Rest der Welt entwickelt werden könnten.

