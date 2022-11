Kamerahersteller Nikon sichert sich 86 Prozent an 3D-Druckerhersteller SLM

Das Lübecker Unternehmen SLM zählt zu den führenden Herstellern von 3D-Druckern für Metalle. Die Übernahme kostet Nikon insgesamt mehr als 600 Millionen Euro.

Mit ihren 3D-Druckern vereinfacht die Lübecker Firma die Herstellung spezialisierte Bauteile. (Foto: SLM Solutions) 3D-Drucker von SLM

München Der japanische Kamerahersteller Nikon hat sich nach eigenen Angaben im ersten Anlauf gut 86 Prozent am Lübecker 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions gesichert. Die übrigen SLM-Aktionäre und Inhaber von Wandelanleihen haben noch einmal knapp zwei Wochen – bis zum 18. November – Zeit, ihre Papiere an die Japaner zu verkaufen, wie Nikon am Freitag mitteilte.

Nikon bietet insgesamt 622 Millionen Euro für das Technologie-Unternehmen. Der neue Eigentümer hatte sich bereits im Vorfeld 61 Prozent der Anteile von den Großaktionären gesichert, allen voran dem Firmengründer Hans-Joachim Ihde und dem US-Hedgefonds Elliott. Nikon bietet 20 Euro je SLM-Aktie. Das Papier notierte am Freitag mit 19,90 Euro knapp darunter.

Mehr: Bahn-Logistiksparte Schenker bietet Ersatzteillieferung via 3D-Druck

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen