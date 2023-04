KBA Pkw-Absatz legt in Deutschland zu – hoher Zuwachs bei Elektroautos

Seitdem es weniger Probleme mit Lieferengpässen gibt, verkaufen die Hersteller auch wieder mehr Autos, allen voran Mercedes und VW. Dabei steigt der Anteil der Elektrofahrzeuge.

Der Anteil an neu zugelassenen E-Autos ist in den ersten drei Monaten des Jahres um 6,5 Prozent gestiegen. (Foto: dpa) E-Autos

Hamburg Der deutsche Automarkt fasst angesichts nachlassender Lieferengpässe immer besser tritt. Im März seien mit gut 281.000 Personenwagen 16,6 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen worden als vor Jahresfrist, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mit. Schon im Februar war der Pkw-Absatz leicht gestiegen. Das Niveau vor der Corona-Krise 2019 hat der Pkw-Markt aber längst noch nicht wieder erreicht.

Fast alle deutschen Marken verzeichneten Zuwächse. Besonders hoch war der Anstieg bei Mercedes-Benz mit plus 38 Prozent und VW mit plus 29,5 Prozent. BMW verkaufte 7,3 Prozent mehr von seinen Fahrzeugen. Unter den verschiedenen Antriebsarten legten reine Elektroautos besonders kräftig zu. Ihr Anteil an den Neuzulassungen lag im März bei 15,7 (Vorjahr 14,3) Prozent. Insgesamt kamen in den ersten drei Monaten 666.818 Neuwagen auf die Straßen, plus 6,5 Prozent.

