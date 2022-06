Klaus Zellmer VWs neuer Mann für die Marke Skoda übernimmt

Klaus Zellmer übernimmt den Chefsessel bei Skoda. Auf dem neuen Posten wird der VW-Manager Elektrifizierung und internationales Geschäft vorantreiben.

Der Automanager wird in Zukunft als Vorstandschef die Marke Skoda führen. (Foto: Skoda) Klaus Zellmer

Düsseldorf Auf Klaus Zellmer wartet der nächste Karriereschritt. Am Freitag tritt der 54-jährige Volkswagen-Manager in der tschechischen Industriestadt Mlada Boleslav seinen neuen Posten an – er wird Vorstandschef der VW-Tochter Skoda. Zellmer tritt die Nachfolge von Thomas Schäfer an, der am Wolfsburger Stammsitz die Führung der Marke VW übernimmt.

Klaus Zellmer wechselt von Wolfsburg nach Mlada Boleslav, also in entgegengesetzter Richtung als sein Vorgänger Thomas Schäfer. Zellmer verantwortete bislang das Vertriebs- und Marketingressort im Vorstand der Marke Volkswagen. Diesen Posten hatte er erst im Herbst 2020 angetreten.