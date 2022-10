Klimaschutz VW-Aktionäre wollen Autobauer zu mehr Transparenz bei Lobbyarbeit zwingen

Volkswagen-Hochhaus in Wolfsburg

Köln Institutionelle Investoren wollen Volkswagen zu mehr Transparenz bei seiner Lobbyarbeit zwingen. Mehrere öffentliche Pensionsfonds aus Schweden, Dänemark und Großbritannien haben daher nun rechtliche Schritte gegen den Autobauer eingeleitet. Man sei besorgt darüber, dass der Konzern zwar öffentlich für den grünen Wandel eintritt, aber durch seine Mitgliedschaft in einer Reihe von Auto- und Wirtschaftsverbänden womöglich Lobbyarbeit betreibt, die seinen erklärten Klimazielen zuwiderläuft.

Unterstützt von der Umweltorganisation Client Earth haben sie in dieser Woche einen Antrag beim Amtsgericht Braunschweig eingereicht. Darin wollen sie erreichen, dass Volkswagen „direkte oder indirekte Lobbyaktivitäten“ der Konzerngesellschaften offenlegt, welche „auf das Thema Klimawandel gerichtet sind“.

Der VW-Vorstand solle darlegen, inwiefern die Aktivitäten die aus dem Klimawandel resultierenden Risiken für den Konzern verringern, heißt es in der Antragschrift, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Investoren werden von der Kanzlei Hausfeld vertreten.

Wenn man den öffentlichen Erklärungen Glauben schenkt, will Volkswagen ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz sein. Das Unternehmen wolle „Mobilität neu definieren und gleichzeitig klimaneutral und verantwortungsbewusst wirtschaften“, heißt es im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Man bekenne sich zum Pariser Klimaabkommen. „Das Ziel ist, bis 2050 ein bilanziell CO2-neutrales Unternehmen zu werden“, heißt es darin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die institutionellen Investoren haben Volkswagen in Verdacht, diese Ziele durch seine Lobbyarbeit zu hintertreiben. Bereits im Vorfeld der diesjährigen Hauptversammlung hatten sie sich bemüht, den Konzern zu mehr Transparenz zu bewegen – ohne Erfolg. Der Versuch, auf dem Aktionärstreffen das Thema auf die Agenda zu setzen, scheiterte am Veto von VW.

„Als langfristiger Anteilseigner ermutigen wir Volkswagen sicherzustellen, dass es keine Diskrepanz zwischen seinen erklärten Klimaambitionen und seinen Lobbyaktivitäten gibt“, sagte Emma Henningsson, Vertreterin des schwedischen Pensionsfonds AP7. Sie bezeichnete es als „besorgniserregend“, dass Volkswagen die Aktionäre missachte.

Investoren zeigen sich enttäuscht

Adam Matthews vom ebenfalls beteiligten Investor Church of England Pensions Board bezeichnete es als „äußerst enttäuschend, dass wir uns an die Gerichte wenden müssen, um VW dazu zu bringen, das Richtige zu tun“. Viele andere Autobauer und deutsche börsennotierte Unternehmen hätten solche Schritte bereits getan. „Die Unnachgiebigkeit von VW wirft ernste Fragen auf“, sagte Matthews. „Wovor hat man in Wolfsburg solche Angst?“

Der Autokonzern reagierte gelassen und wies die Forderung zurück: „Volkswagen ist der Auffassung, dass das nunmehr vor dem Amtsgericht Braunschweig geltend gemachte Verlangen der Antragsteller auf Ergänzung der Tagesordnung unzulässig ist“, sagte ein Sprecher des Konzerns. „Die Antragsteller versuchen, die Satzung um eine Regelung zu ergänzen, die in unzulässiger Weise in die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands eingreifen würde.“

Inhaltlich teile man aber die Einschätzung, dass klimaschutzrelevante Aspekte im Reporting einen noch höheren Stellenwert verdient haben. Auch in Sachen Transparenz solle nachgebessert werden. Allerdings berichte Volkswagen hierzu schon umfangreich.

Klimaklagen häufen sich

Um die Frage, ob Volkswagen genug für den Klimaschutz tut, geht es auch in einem anderen Fall: Ein Biobauer aus Nordrhein-Westfalen ist vor Gericht gezogen, weil Volkswagen aus seiner Sicht zu wenig dafür tut, den Ausstoß des klimaschädlichen Gases CO2 zu verringern. Unterstützt wird die Klage von der Umweltorganisation Greenpeace.

Derzeit wird der Fall beim Landgericht Detmold verhandelt. Das Gericht dort hat schon zu erkennen gegeben, dass die Klage keine guten Erfolgsaussichten hat. Es ist aber absehbar, dass der Streit zum Oberlandesgericht Hamm weitergetragen wird. Dort beschäftigen sich die Richter bereits mit der Klimaklage eines peruanischen Andenbauern gegen den Energiekonzern RWE. Gut möglich, dass sich bald auch der Bundesgerichtshof mit diesen Fällen auseinandersetzen muss.

Mehr: Anwälte und NGOs drohen Regierungen mit massenhaften Klagen für stärkeren Klimaschutz