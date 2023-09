Kommentar Autoindustrie: Warum die Angst vor den Chinesen übertrieben ist

Die deutsche Autoindustrie steht ohne Zweifel vor ihrer größten Herausforderung. Aber auch die wird sie meistern.

München Ist das gesundes Selbstvertrauen oder doch schon Größenwahn? Man wolle der führende internationale Hersteller in Deutschland werden, sagt Michael Shu, Europachef von „Build Your Dreams“ (BYD).

Bislang verkauft BYD seine Elektroautos hierzulande in homöopathischen Dosen. Zu den markigen Worten passt die große Bühne. Der BYD-Stand auf der IAA in München ist mindestens so große wie der von Volkswagen – dem eigentlichen Hauptrivalen.

Zu sehen sind schicke Elektroautos mit großen Bildschirmen und vergleichsweise kleinen Preisen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich den neuen BYD „Seal“, den gefälligen Nio ET 5 oder den wuchtigen G9 von Xpeng auf deutschen Straßen vorzustellen.

Doch der Mann ist kein Traumtänzer, von Größenwahn kann keine Rede sein. In China hat BYD die Marktführerschaft bereits übernommen. Nun schickt sich das Unternehmen aus Shenzen an, Tesla, Stellantis und Ford in Europa in Bedrängnis zu bringen.