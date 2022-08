Komplizierte Förderung „Nur ein Placebo-Programm“: Wirtschaft hadert mit staatlichen Energiekosten-Hilfen

Düsseldorf, Berlin Es soll Unternehmen helfen, den dramatischen Anstieg des Erdgas- und des Strompreises zu verkraften: Gut fünf Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für das Energiekostendämpfungsprogramm (EKDP) zur Verfügung. Doch viele Unternehmen, die gerade erste Erfahrungen damit machen, sind enttäuscht oder sauer.

Grund sind die eng gefassten und teils überraschenden Regeln in dem Gesetz, das aus Sicht der Wirtschaft auch handwerkliche Fehler enthält. So hat die Kölner Prüfungs- und Steuerberatungskanzlei AHW Hunold & Partner für gut 1000 ihrer Mandanten mögliche Ansprüche überprüft – mit erstaunlichem Ergebnis.

Ganze 45 Firmen seien in die engere Auswahl gekommen, von denen sich letztlich keines als antragsberechtigt erwies, berichtet Klaus Esch, Partner bei AHW. Er wertet das EKDP bisher als „Placebo-Programm, das in der Praxis keinem hilft“.

Die Bundesregierung hatte den Start des EKDP für die energieintensive Industrie Mitte Juli angekündigt. Antragsberechtigte Unternehmen können bis zum 31. August 2022 einen Zuschuss zu ihren gestiegenen Erdgas- und Stromkosten von bis zu 50 Millionen Euro erhalten.

Zu den Voraussetzungen gehörte eine bestimmte Energie- und Handelsintensität. Außerdem sieht das Programm einen strikten Bonusverzicht für die Geschäftsleitung vor.

Förderprogramm schließt offenbar viele kleine Unternehmen aus

Im Detail sind die Förderbedingungen aus Sicht von AHW Hunold derart eng gefasst, dass sie für viele praktisch nicht erfüllbar sind. So ist die Vorlage eines geprüften Jahresabschlusses zwingend, weswegen die meisten kleineren Unternehmen direkt aus der Förderung fallen.

Die Firmen müssen zudem die Überweisung von Strom- oder Gaskosten durch einen Kontoauszug nachweisen, auf dem die Steuernummer des Antragstellers zu erkennen ist. Nur: „Keine Firma gibt bei derartigen Überweisungen die eigene Steuernummer an“, sagt Steuerberater Esch.

Kritisch seien auch die geltenden Zeiträume. So gibt es Unterstützung, wenn sich die Energiekosten im Vergleich zu 2021 verdoppelt haben. Als Zeitraum gilt Februar bis September 2022.

Die meisten Unternehmen kaufen Energie aber mittelfristig ein. Kostensteigerungen werden sich bei ihnen erst später ergeben, also nach September 2022. Im Ergebnis erhalten sie nichts, obwohl sie die anderen Voraussetzungen erfüllen.

Gernot Engel, Energierechtsexperte der Kanzlei Luther, hält es für unumgänglich, die Hilfen zu verlängern: „Es liegt auf der Hand, dass das Förderprogramm im ersten Schritt auch auf die Monate Oktober bis Dezember erweitert werden muss“, sagte er.

Habeck arbeitet an Verlängerung

Das sieht auch die Bundesregierung grundsätzlich so. Der von der EU-Kommission bislang erlaubte Rahmen bis Anfang September reicht auch aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht aus. In Regierungskreisen hieß es am Mittwoch, man arbeite an einer Verlängerung. Man werde voraussichtlich noch in dieser Woche Details bekannt geben können.

Die komplizierte Fassung des Programms liegt auch an den Vorgaben der EU-Kommission, die Marktverzerrungen durch übermäßige staatliche Hilfen verhindern will und konkrete Schritte absegnen muss.

Nach Überzeugung von Engels geht die Bundesregierung aber beim EKDP ohne Not über die Bedingungen der EU-Kommission hinaus. Der Kreis der förderfähigen Unternehmen sei von der Bundesregierung enger gefasst worden, als es die EU-Kommission vorschreibe.

Das Programm schließe von vornherein zahlreiche Wirtschaftszweige vom Fördertopf aus, obwohl die Unternehmen in gleichem Maße von den explodierenden Energiepreisen betroffen seien wie solche, die von der Förderung profitierten. „Das kann zu existenzbedrohenden Wettbewerbsverzerrungen führen“, sagte Engel.

Mehrere Wirtschaftszweige sind von der Förderung ausgeschlossen. (Foto: dpa) Maschinenbauer

In den betroffenen Unternehmen breitet sich Frustration aus, weil im Einzelfall nicht ersichtlich ist, warum die Förderung nicht gewährt wird. Johannes Wienands, Chef des Aachener Maschinenbauers Schumag, hat genau diese Erfahrung gemacht: „Unser Unternehmen profitiert nicht vom Energiekostendämpfungsprogramm. Andere Unternehmen mit der gleichen Energiekostenintensität kommen dagegen sehr wohl in den Genuss der Hilfen. Warum das so ist, erschließt sich uns nicht“, sagte Wienands.

Chemiepark-Betreiber bleiben außen vor

Überrascht bis entsetzt von den Förderbedingungen zeigen sich Chemieunternehmen, die in den zahlreichen deutschen Chemieparks angesiedelt sind. Das sind Industriekomplexe, in denen sich die Hersteller Energielieferungen und andere Dienstleistungen teilen. Die größten Chemieparks stehen in Leverkusen, im Frankfurter Stadtteil Höchst und im ostdeutschen Leuna.

Betrieben werden die Parks von Gesellschaften wie Currenta und Infraleuna. Sie sind als Dienstleister Großverbraucher von Energie, mit der sie für die Standortfirmen in Kraftwerken Prozessdampf und Druckluft herstellen. Doch sie gehören als Dienstleister nicht zur begünstigten Gruppe und können selbst keinen Antrag auf einen Zuschuss nach dem EKDP stellen.

Die Chemiefirmen in den Parks hingegen können dies tun – theoretisch. Allerdings müssen sie Energiebeschaffungskosten von mindestens drei Prozent des Produktionswerts nachweisen. Doch diese Schwelle erreichen die meisten Unternehmen nicht: Prozessdampf, Druckluft und Rückkühlwasser aus den Betreiberkraftwerken werden im EKDP nicht berücksichtigt.

