Konjunktur Deutsche Unternehmen hoffen auf Comeback des China-Geschäfts

In dem Werk nahe Shanghai laufen die Bänder nach Ende des Lockdowns wieder.

Shanghai, Düsseldorf, München Die Bänder laufen wieder in Anting. In der VW-Fabrik vor den Toren Shanghais sprühen in der Schweißstraße die Funken, in der Montage verkabeln Arbeiter Steuergeräte für Elektroautos. Noch ist das Werk vom Volllastbetrieb weit entfernt, aber zumindest an den meisten Tagen in der Woche wird produziert.

Im Kleinen zeigt sich hier, wie sich Chinas Wirtschaft nach der strikten Null-Covid-Politik wieder erholt. Noch vor gut einem Jahr lief das Werk „auf Sparflamme“, sagt Oliver Wollinsky, Chef der Elektroautofertigung in Anting, dem Handelsblatt.

500 Mitarbeiter hielten während des harten Lockdowns in Shanghai die Produktion rudimentär am Laufen. Alles freiwillig und unter Einhaltung der staatlichen Vorschriften, wie VW betont. Nach Schichtende kamen die Beschäftigten oft zu Spielen zusammen oder schnitten sich gegenseitig die Haare, als sich Leben und Arbeit wochenlang nur innerhalb des Werkzauns abspielten.

Kaum ein deutsches Unternehmen hat die Auswirkungen der harten Coronapolitik Pekings heftiger zu spüren bekommen als Volkswagen. 2022 schloss der Autobauer mit einem Neun-Jahres-Tief in dem Markt. Noch im Dezember waren 70 Prozent der VW-Betriebe in China geschlossen. Auch im Januar und Februar war der Absatz so mau, dass der chinesische Konkurrent BYD die Wolfsburger erstmals seit Jahrzehnten als Marktführer im Land ablösen konnte.

„Der Markt zieht jetzt wieder spürbar an“, sagt Chinachef Ralf Brandstätter. Die Pekinger Öffnungspolitik habe in den vergangenen Wochen „eine enorme Dynamik ausgelöst“. 2023 erwartet VW ein Marktwachstum von vier bis fünf Prozent. „In den Großstädten ist die Konsumfreude zurück“, betont Brandstätter. Von den Nachholeffekten würde auch die Autoindustrie profitieren.

Die Autoindustrie ist aus deutscher Sicht sicherlich die wichtigste, aber bei Weitem nicht die einzige Branche, die in China zuletzt eine Erholung erlebte. Mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent im ersten Quartal überraschte das Land mit seiner Dynamik die Märkte. In Konzernzentralen westlicher Firmen wächst seither die Hoffnung, dass China im laufenden Jahr wieder zum Motor der Nachfrage wird.

>> Lesen Sie auch: So wollen Mercedes, VW und Co. ihr lahmendes E-Auto-Geschäft in China drehen

Doch die konjunkturelle Lage bleibt wackelig. Der gerade veröffentlichte aktuelle Einkaufmanagerindex zeigt einen unerwarteten Rückgang der Produktion. Als Grund wurde der schwächelnde Export der verarbeitenden Industrie in China genannt. Es zeigt sich: Getrieben wird der Aufschwung bisher eher vom Konsum, vor allem im Luxusbereich.

So verschaffte das Chinageschäft dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH mit seinen Uhren, Taschen und Parfums ein starkes Auftaktquartal und ließ die Börsenbewertung zwischenzeitlich auf mehr als 500 Milliarden Dollar steigen.

Luxusgüter sind schon wieder begehrt. (Foto: Bloomberg) Schlange vor Louis-Vuitton-Shop in Hongkong

Auch Mercedes-Benz meldete Ende vergangener Woche einen starken Jahresstart. Der Dax-Konzern verweist auf den „hohen Absatz von Fahrzeugen der G-Klasse, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach“. Maybach- Limousinen werden fast ausschließlich für den chinesischen Markt gebaut. Ähnliches ist beim Sportwagenbauer Porsche zu erwarten. Dort sind die Verkäufe in China zuletzt um mehr als ein Fünftel gestiegen.

Puma und Adidas haben inländische Konkurrenz

Auf die Nachholeffekte hoffen auch die Sportartikelhersteller, doch die Ausgangslage ist anders als noch vor einigen Jahren. Nicht nur der Lockdown in China hat Adidas und Puma immer wieder die Planungen verhagelt. Westliche Modeunternehmen wurden zum Ziel einer Boykottkampagne chinesischer Verbraucher, weil sie wegen der Verletzung von Menschenrechten keine uigurische Baumwolle mehr verwenden.

In der Folge gewannen einheimische Konkurrenten Marktanteile. Das liegt auch daran, dass die Deutschen in China auf globale Kollektionen setzen und zu wenig Kleidung speziell an die Wünsche der örtlichen Kunden anpassen. Allein Adidas verlor 2022 mehr als ein Drittel seiner China-Umsätze.

Doch gehe es in den Läden nach dem Ende der Corona-Restriktionen wieder lebhafter zu, sagt Puma-Chef Arne Freundt. Nach zwei Jahren rückläufiger Umsätze konnte das Unternehmen die China-Erlöse im ersten Quartal 2023 erstmals wieder um knapp zehn Prozent steigern.

Zwar will Freundt noch nicht die große Wende ausrufen, sagt aber: „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich dieser positive Trend fortsetzen wird.“ Nach seinem Eindruck hätten auch die Boykottaufrufe gegen westliche Marken wegen der Kritik am Umgang Chinas mit der uigurischen Minderheit nachgelassen.

BASF und Covestro: Hoffen auf das zweite Halbjahr

In der deutschen Chemieindustrie ist der jüngste Aufschwung in China noch nicht so recht angekommen. Aktuell sehen Konzerne wie Covestro und BASF erst leichte Anzeichen einer Besserung. „Größere Wachstumsimpulse aus China spüren wir noch nicht“, sagt Markus Steilemann, Chef des Kunststoffherstellers Covestro. Er rechnet eher mit einer langsamen Erholung. Das Land sei als große Exportnation auch von der schwächelnden Weltwirtschaft betroffen.

Die Branche bleibt daher vorsichtig: „Ein klares Signal für ein deutlich stärkeres zweites Quartal ist noch nicht im Markt abzulesen, auch nicht aus China“, erklärt Christian Hartel, Chef der Münchener Wacker Chemie.

Immerhin aber ist für die deutsche Chemie die Lage dort besser als in der Heimat und anderen Regionen. In Europa verharrt die Nachfrage auf niedrigem Niveau, in den USA sind die Aussichten unsicher. Wie sich die großen Chemiekonzerne in diesem Jahr entwickeln werden, hängt zum großen Teil von Asien ab.

Branchenführer BASF erwartet, dass Peking die Konjunktur in den kommenden Monaten mit stützenden Maßnahmen antreiben wird. Davon gehen auch Beobachter aus. „Die gemischten Signale werden wahrscheinlich den Druck auf die Regierung aufrechterhalten, ihre unterstützende Steuer- und Geldpolitik im zweiten Quartal fortzusetzen“, sagte Zhang Zhiwei, Chefökonom beim Vermögensverwalter Pinpoint, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Autozulieferer Webasto reduziert seine Abhängigkeit

Auch in der Autobranche spüren längst noch nicht alle den neuen Chinaboom, wie der Zulieferer Webasto bestätigt. Der Weltmarktführer für Glaspanoramadächer bleibt vorsichtig. Im vergangenen Jahr ist der Umsatzanteil des Chinageschäfts von 32 auf 27 Prozent gesunken. „Es hat eine gewisse Verschiebung gegeben, die wir als Vorteil sehen“, sagt Vorstandschef Holger Engelmann.

Für Webasto wie für die übrige deutsche Autoindustrie war die starke Abhängigkeit von einem Land in den vergangenen Jahren ein Klumpenrisiko. Das erledigt sich nun ein Stück weit von selbst. Marktanteile gewinnen derzeit vor allem rein chinesische Anbieter insbesondere mit Elektroautos, während die Joint Ventures der deutschen Hersteller mit ihren deutschen Zulieferern unter Druck sind.

>> Lesen Sie dazu: Chinesische E-Autos sind zu einem großen Teil „made in Germany“

Für Webasto ist das eine Chance. Um die Geschäfte noch weiter auszubalancieren, fährt Konzernchef Engelmann auch die Aktivitäten in anderen Ländern Asiens hoch, etwa in Japan und Südkorea.

Mehr: So selbstbewusst präsentieren sich die Premiumhersteller in China