Konkurrenz für VW So startet Chinas BYD den Angriff auf den europäischen Automarkt

China will nicht mehr nur Abnehmerland für europäische Autos sein. Mit BYD will ein wichtiger chinesischer Hersteller in Europa expandieren. Der Markenanspruch gleicht dem von VW.

Den Haag Während VW in China ein bekannter Autokonzern ist, können chinesische Hersteller das in Deutschland und Europa nicht von sich behaupten. In nächster Zeit soll sich das entscheidend ändern: BYD („Build Your Dreams“), größter Produzent von Elektroautos in der Volksrepublik, startet mit einem mehrstufigen Markteintritt in Europa. Im September geht es in Benelux und Skandinavien los, wenig später sollen Deutschland und Frankreich folgen.

Europa gilt als umkämpfter Markt, auf dem viele Hersteller um die Kunden werben. Japanische und koreanische Unternehmen brauchten Jahrzehnte, um sich zu etablieren– und mussten dabei auch viel Lehrgeld zahlen.

BYD hat sich in seiner chinesischen Heimat bei den Elektroautos bereits an die Spitze gesetzt. Das Unternehmen wächst extrem schnell. Dieses Momentum hilft BYD möglicherweise auch in Europa. „BYD ist als Marktführer in das zweite Halbjahr gegangen und wird diese Führung in China so schnell nicht wieder abgeben“, glaubt Alan Goldberg, Marktanalyst bei BestBrokers.

