Konzernumbau Pharmakonzern Novartis will 8000 Stellen streichen

Das Schweizer Unternehmen hatte im April einen Konzernumbau angekündigt. Nun ist klar, dass weltweit Tausende Stellen wegfallen werden.

Der Konzern will die beiden bisher getrennt geführten Bereiche Pharma und Krebsmedikamente zusammenführen. (Foto: Reuters) Novartis-Werk in Stein

Zürich Beim Schweizer Pharmariesen Novartis könnten im Zuge des angekündigten Konzernumbaus weltweit rund 8000 Jobs wegfallen. „Diese Restrukturierung könnte sich auf 1400 Stellen in der Schweiz auswirken, von insgesamt rund 8000 Stellen, die weltweit betroffen sind“, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Der Arzneimittelhersteller aus Basel hat weltweit 108.000 Mitarbeitende, in der Schweiz sind es rund 11.600.

Novartis hatte im April angekündigt, die beiden bisher getrennt geführten Bereiche Pharma und Krebsmedikamente zusammenzuführen. Die Zeitung „Tages-Anzeiger“ hatte zuvor über den Stellenabbaue berichtet.

