Kooperation in Italien Volkswagen baut Ladenetz für E-Autos mit Enel aus

Ohne zusätzliche Schnelllader werden sich Elektroautos kaum durchsetzen können. Volkswagen vergrößert deshalb das eigene Netz – jetzt in Italien.

Ein Elektroauto von VW steht an einer Ladestation in Berlin: Volkswagen will den Zugang zu Ladesäulen so schnell und so einfach wie möglich machen. (Foto: dpa) Volkswagen baut an der eigenen Ladeinfrastruktur

Düsseldorf Volkswagen unternimmt einen nächsten Schritt zum Ausbau seines europäischen Schnellladenetzes für Elektroautos. Der Wolfsburger Konzern hat mit dem italienischen Energiekonzern Enel das Gemeinschaftsunternehmen Ewiva gegründet, das am Dienstag seinen Betrieb aufgenommen hat. Das Joint Venture will bis zum Jahr 2025 in ganz Italien 3000 Schnellladepunkte an 700 Standorten errichten. Eine erste Ladestation wurde in der italienischen Hauptstadt Rom eingeweiht.

VW-Konzernchef Oliver Blume sagte in einem Pressegespräch: „Das ist ein weiterer Meilenstein beim Aufbau unserer Ladeinfrastruktur“. Beide Partner investieren jeweils 100 Millionen Euro in den Aufbau eines italienischen Schnellladenetzes.

Der Wolfsburger Autohersteller konzentriert sich beim Aufbau seines Ladenetzes vor allem auf Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien. Um Geld zu sparen, kooperiert der Autohersteller dabei mit Partnern aus der Energiebranche wie BP und dem spanischen Stromerzeuger Iberdrola.