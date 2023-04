 Künstliche Intelligenz: Bosch will KI schneller in die Produkte bringen – und arbeitet an Lösungen mit ChatGPT

Stuttgart Der weltgrößte Automobilzulieferer kommt bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz zwei Jahre schneller voran als geplant. „In diesem Jahr werden wir vorzeitig unser Ziel erreichen, dass alle Produkte und Lösungen von Bosch KI enthalten oder mit KI entwickelt beziehungsweise produziert worden sind“, sagt Bosch-Chef Stefan Hartung dem Handelsblatt.

Bislang wollte Bosch dieses Ziel erst 2025 erreichen. Die Schwaben zählen sich zu den Treibern von KI in der deutschen Industrie.

Im Detail ist die Zielerreichung von außen schwer überprüfbar. Aber sie lässt die Handschrift des seit Anfang 2022 amtierenden neuen Bosch-Chefs erkennen. Während Vorgänger Volkmar Denner als promovierter Physiker den Stiftungskonzern für Zukunftsthemen wie KI und Quantentechnologie öffnete und viel Geld in deren Erforschung steckte, setzt der ehemalige McKinsey-Berater Hartung stärker auf die schnelle Umsetzung des angesammelten Wissens.

Auch ChatGPT spielt dabei eine Rolle: Von besonderem Interesse ist ein auf Basis von Boschs Fachwissen trainiertes, eigenes GPT-System. Solche Systeme nutzen Künstliche Intelligenz, um menschliche Sprache zu verstehen und so eine der menschlichen Sprache ähnelnde Antwort zu erzeugen.

In der Bosch-Forschung loten derzeit KI-Experten die Möglichkeiten aus, die sogenannte Foundation-Modelle bieten. Denn bislang ist das Bosch-Wissen in der hauseigenen Datenbank nach Schlagworten gespeichert. Nur wer das Schlagwort genau trifft, hat die Chance auf ein optimales Suchergebnis. „Eine Lösung mit ChatGPT würde viel umfangreicher und vor allem schneller suchen und finden“, sagt Michael Fausten, verantwortlich für die KI-Forschung bei Bosch.

(Foto: dpa) Bosch-Chef Stefan Hartung

Das Potenzial ist groß: Mit mehr als 88 Milliarden Euro Umsatz und über 420.000 Beschäftigten zählt Bosch etwa zu den deutschen Konzernen mit den meisten Patentanmeldungen. 2022 lagen die Schwaben mit 3946 Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt auf Platz eins.

Patente, Methoden, Entwicklungsergebnisse, Projekte, Schulungen – bei einem Konzern wie Bosch sind das gigantische Datenmengen, die schneller und breiter für das Unternehmen nutzbar werden sollen.

300 KI-Experten schwärmen in die Geschäftsbereiche aus

In Summe arbeiten über 300 Forscher bei Bosch an der Entwicklung und Anwendung neuer KI-Methoden. Bosch hat darüber hinaus inzwischen 26.500 Beschäftigte in KI geschult. Dabei diffundiert die Technologie inzwischen direkt in die Geschäftsbereiche. Die von Bosch entwickelte KI-Analyse-Plattform werde beispielsweise bereits in mehr als 1500 Produktionslinien angewandt.

Hartung macht mächtig Dampf, das Wissen schneller in die Breite des Konzerns zu tragen. Dabei macht er auch vor Lieblingsprojekten seines Vorgängers nicht Halt, der die KI-Entwicklung in einem abgetrennten Bereich angesiedelt hat.

Die eigens aufgebaute zentrale KI-Sparte BCAI mit zuletzt 270 KI-Spezialisten gibt es in dieser Form seit vergangenem Jahr nicht mehr als getrennte Organisationseinheit. Vielmehr arbeiten die Experten jetzt zusätzlich direkt in vielen Projekten des Konzerns.

„Wir wollen noch schneller umsetzen und KI in unsere Anwendungen bringen. KI-Experten sind in der Forschung und auch in unseren Geschäftsbereichen aktiv. Es gibt einen engen Austausch“, betont Fausten. Das BCAI werde allerdings als Forschungscommunity weitergeführt und umfasse alle KI-Experten in der Bosch-Forschung.

Mehr Softwareentwickler, aber kein eigener KI-Campus

Damit wurde auch ein weiteres Denner-Projekt obsolet: Im Februar überraschte Bosch, als der groß angekündigte KI-Campus in Tübingen, in den Bosch 100 Millionen Euro investieren wollte, gestrichen wurde. Ein Grund: Mit der Pandemie ist im Konzern der Bedarf an Büroflächen dramatisch gesunken. Das sei kein Zeichen für einen Rückzug aus der Technologie, heißt es bei Bosch. Im Gegenteil, die ursprünglichen Ziele würden jetzt schneller erreicht, heißt es.

Auch ein bislang solventes Unternehmen wie Bosch muss bei stark steigenden Zinsen und immer kritischerem Blick der Banken und Ratingagenturen auf die Autozulieferer-Branche das Geld zusammenhalten. Wie bei allen großen Zulieferern verschlingen die Kosten für die Transformation zur Elektromobilität Milliardensummen und bringen noch kaum Geld.

Viel Geld kostet das Unternehmen dagegen die massenhafte Einstellung von Software-Ingenieurinnen und -Ingenieuren. Deren Zahl ist im vergangenen Jahr um 6000 auf jetzt 44.000 im Konzern gestiegen. Bis Mitte des Jahrzehnts sollen weitere 10.000 hinzukommen. Auch diese Transformation zum softwaredefinierten Unternehmen ist ein Kraftakt. Bosch muss sich als Industriekonzern neu erfinden. Software und KI sollen der Schlüssel dazu sein.

Bedenken gegen KI nimmt Bosch nach eigenen Angaben schon lange ernst. Das Unternehmen hat auf Grundlage des KI-Kodexes der EU eigene Richtlinien gesetzt. „Uns geht es nicht darum, Menschen zu durchleuchten, um ihr Verhalten vorhersagen zu können“, sagt Fausten.

Mitdenkende Maschinen sollten das menschliche Denken nicht ersetzen, sondern ergänzen. Bosch nutze KI zur Simulation in der Materialforschung. „Wir wollen Entwicklungszeiten verkürzen, um die Arbeit auf komplexen Prüfständen zu verringern. Wir bringen KI in unsere Produkte, um deren Verhalten und Anwendbarkeit besser und intelligenter zu machen“, sagt Fausten. Auch Videodaten könne man nicht ohne KI analysieren.

Von Elon Musks jüngster Kritik an unregulierter KI zeigt sich Bosch relativ unbeeindruckt. „Wir sehen Künstliche Intelligenz kombiniert mit der Vernetzung von Produkten als Schlüsseltechnologie und Treiber für den Fortschritt unserer Gesellschaft. Für uns ist dabei zentral, dass die KI den Menschen nützt“, sagt Bosch-Chef Stefan Hartung und ergänzt: „Wir beschäftigen uns bereits seit Jahren nicht nur mit der Entwicklung von KI, sondern auch mit dem Umgang damit, mit Ethik- und Sicherheitsfragen.“

Bosch entwickle KI, die dem Selbstverständnis des Unternehmens, Technik fürs Leben zu schaffen, gerecht werde.

Intelligente Backöfen

Unterdessen gehen die Forschungen auf dem Bosch-Campus unvermindert weiter. Die Teams arbeiten an Anomalieerkennung mit KI. Es geht um Nachverfolgbarkeit von Chips in der Fertigung, KI-basierte Bildverarbeitung, die die automatisierte optische Inspektion von Wafern und Defektklassifizierung erlaubt, und um Optimierung der Maschinenauslastung in der Waferfertigung durch Materialflusssteuerung.

Die KI-Technologien sollen die neue Chipfabrik in Dresden zur weltweit effizientesten Halbleiterfabrik werden lassen. Intelligente Kameras und Sensoren lassen beispielsweise Feuermelder Rauchentwicklung früher erkennen. Und in Backöfen erkennen Kameras mithilfe von KI-Software den gewünschten Bräunungsgrad von Braten, Kuchen oder Pizza.

