Kunststoffe Covestro-Chef: „Europa bleibt Schlusslicht der Weltwirtschaft“

Düsseldorf Der Kunststoffhersteller Covestro ist deutlich besser als erwartet ins neue Jahr gestartet und überrascht mit einer stärkeren Prognose die Börse. Die Aktie legte am Freitagmorgen um fünf Prozent auf 38,50 Euro zu. Konzernchef Markus Steilemann führt das aber nicht auf eine spürbare konjunkturelle Besserung zurück. „Von den großen Wirtschaftsregionen der Welt gehen noch keine Wachstumsimpulse aus“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Für Steilemann waren es mehr die „Selbstheilungskräfte“, die das Leverkusener Unternehmen in den vergangenen Monaten stabilisiert haben. „Unsere neue Struktur und die Straffung des Portfolios haben sich bezahlt gemacht“, sagte der CEO. Covestro hat sich von einigen Geschäften getrennt und die Kosten etwa in der der Verwaltung gesenkt. Mit dem aktuellen Kostenniveau werden der Konzern auch gut durch die nächsten Monate kommen.

Für diesen Zeitraum erwartet Steilemann auch weiterhin keinen Schub durch die Konjunktur. „Wir sind längst nicht aus dem Gröbsten raus“, sagte der CEO. Das gelte vor allem für die heimischen Märkte, in denen die Nachfrage schwach sei. „Europa ist und bleibt das Schlusslicht der Weltwirtschaft.“ Aber auch für China rechnet der Covestro-Chef eher mit einer verhaltenen Dynamik in diesem Jahr. In den USA erkenne man beim Blick in die Auftragsbücher Signale zumindest eine leichte Besserung ab Mai.

Geholfen haben dem Unternehmen die gesunkenen Energiepreise. Der Kunststoffhersteller kauft seinen Bedarf traditionell am Spotmarkt ohne Vertragsbindung ein. Das hat sich in früheren Jahren bezahlt gemacht, doch wurde Covestro vom heftigen Preisanstieg im vergangenen Jahr böse überrascht. Lagen die Kosten für Energie einst bei 600 Millionen Euro im Jahr, waren es 2022 nahezu zwei Milliarden Euro.

Zuletzt ist der Gaspreis am Spotmarkt aber kräftig gesunken und damit auch die Belastung für Covestro. Steilemann geht aber davon aus, dass der Gaspreis nicht noch weiter sinken wird. Der Konzern hat deswegen die Situation genutzt und nun doch längerfristige Lieferverträge abgeschlossen, um von mögliche neuen Preisspitzen am Markt verschont zu bleiben.

Deutsche Standorte laut Covestro wettbewerbsfähig

Auf die „Selbstheilungskräfte“ setzt Steilemann wegen der unsicheren Lage auch beim weiteren Geschäftsverlauf. Bessere Nachfrage erwartet er aber vor allem aus der weltweiten Autoindustrie. Covestro hat seine Prognose konkretisiert. Danach ist bestenfalls eine Stagnation in diesem Jahr absehbar, eher aber ein Rückgang: Der Konzern geht aktuell von 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro beim bereinigten Gewinn aus, nach 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Das aber ist deutlich mehr, als Analysten bisher erwartet hatten. Entsprechend positiv reagierte der Aktienkurs. Dazu dürfte auch betragen, dass Covestro das Aktienrückkauf-Programm wieder startet. In der unsicheren Lage 2022 hatte der Konzern dies zunächst gestoppt. Jetzt sollen ab Mai wieder Aktien im Volumen von 75 Millionen Euro zurückgekauft.

Der Dax-Konzern will das Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen. (Foto: dpa) Covestro in Leverkusen

Dieser Schritt demonstriert die wachsende Zuversicht des Covestro-Managements und stimmt auch Analysten positiv. „Wir gehen davon aus, dass Covestro sich wesentlich schneller erholen wird als erwartet“, heißt es in einer aktuellen Bewertung der Baader Bank.

Der operative Gewinn des Konzerns brach im ersten Quartal auf 286 (Vorjahreszeitraum: 806) Millionen Euro ein, übertraf damit aber deutlich sowohl die ursprünglichen Erwartungen sowohl von Covestro als auch die von Analysten. Der Umsatz sank wegen niedrigerer Preise und einer nachlassenden Nachfrage um ein Fünftel auf 3,7 Milliarden Euro.

Die anhaltend schwierige Lage für die Chemie in Europa und in Deutschland ist für Steilemann kein Grund für einen Rückzug aus dem Heimatmarkt. „Covestro ist auch am Standort Deutschland international wettbewerbsfähig, und dafür werden wir auch weiterhin kämpfen“, sagte der CEO.

