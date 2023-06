Kunststoffhersteller Arabischer Ölkonzern zeigt Interesse an Covestro – Aktie 16 Prozent im Plus

Düsseldorf, Frankfurt Der arabische Ölkonzern Adnoc hat Interesse an einem Kauf des deutschen Kunststoffherstellers Covestro bekundet. Das Unternehmen habe bei dem Management des Dax-Konzerns bezüglich einer möglichen Übernahme vorgesprochen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt am Dienstag.

Covestro wollte sich dazu nicht äußern. In den Kreisen heißt es, es habe sich um eine erste Kontaktaufnahme gehandelt. Ob es zu einem Übernahmeangebot kommen werde, sei offen. Adnoc lote derzeit seine Möglichkeiten zur Expansion im Chemiegeschäft aus und schaue sich mehrere Optionen für Zukäufe an. Zuerst hatte die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters über die Gespräche berichtet.

Adnoc ist ein staatseigener Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Sitz in Abu Dhabi. Das Unternehmen expandiert seit längerem im Chemiegeschäft und will auf diesem Weg seine Ölvorkommen für eine lukrative Weiterentwicklung nutzen.

Die Covestro-Aktien schossen am Dienstagnachmittag um mehr als 16 Prozent auf knapp 47 Euro in die Höhe. Einem Insider zufolge ist für Adnoc ein Preis von etwa 55 Euro je Aktie vorstellbar.

Aktuell kommt Covestro auf einen Börsenwert von 8,5 Milliarden Euro. Eine Übernahme wäre für Adnoc finanziell problemlos zu stemmen. Die Araber wollen in den nächsten Jahren Finanzmittel über 100 Milliarden Dollar für den Ausbau des Geschäfts bereitstellen.

Ob der Vorstoß zur Übernahme von Covestro aber erfolgreich sein wird, ist offen. Der Konzern war in der Vergangenheit schon mehrfach ins Interesse von Ölkonzernen und auch von Private-Equity-Fonds gerückt. Die Gespräche verliefen aber im Sande. Covestro hatte mehrfach bekundet, eigenständig bleiben zu wollen.

Covestro setzt auf „saubere“ Technologien

Ein Plan zum Kauf von Covestro würde strategisch passen. Der Leverkusener Konzern ist einer der weltgrößten Hersteller von weichen und harten Schäumen, wie sie in Möbeln, Autositzen und in der Fassadendämmung eingesetzt werden. Daneben stellt Covestro den transparenten Kunststoff Polycarbonat her. Beides basiert auf dem Rohstoff Öl.

Covestro will aber mittelfristig auf alternative Rohstoffe umstellen und das chemische Recycling nutzen. Das Knowhow der Leverkusener wäre für Adnoc interessant, da der Konzern auch in „sauberen“ Technologien investieren will.

Adnoc ist bereits im europäischen Kunststoffgeschäft vertreten: Die Araber besitzen ein Viertel der Anteile am österreichischen Kunststoffhersteller Borealis und betreiben mit dem Unternehmen ein Petrochemie-Joint-Venture in Abu Dhabi mit dem Namen Borouge.

Adnoc bestimmt bei Borealis auch deswegen die Geschicke mit, weil die Araber am Mehrheitseigner des Unternehmens beteiligt sind: dem österreichischen Ölkonzern OMV. Dort besitzt der Konzern aus Abu Dhabi seit Beginn dieses Jahres 24,9 Prozent der Aktien und ist damit nach der österreichischen Staatsholding ÖBAG der zweitgrößte Anteilseigner.

Strategisch könnten die Araber ein Zusammenlegen von Borealis und Borouge planen und das Unternehmen dann um weitere Kunststoffgeschäfte erweitern – wie etwa mit denen von Covestro.

