Der Ölriese aus Abu Dhabi will rund 11,5 Milliarden Euro für den Dax-Konzern zahlen. Covestro geht nun in „ergebnisoffene“ Verhandlungen mit Adnoc – stellt aber Bedingungen.

Der Dax-Konzern hat das Interesse des Ölkonzerns Adnoc geweckt. (Foto: IMAGO/imagebroker) Covestro-Zentrale

Düsseldorf Der Kunststoffhersteller Covestro hat erstmals das Übernahmeinteresse von Adnoc bestätigt und nimmt nun offizielle Verhandlungen mit dem arabischen Ölkonzern auf. Das entschied der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns nach einer Sitzung am Freitagnachmittag. Die Gespräche seien „ergebnisoffen“, unterstrich Covestro in einer Mitteilung am Abend.

„Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen“, heißt es darin. Das Handelsblatt hatte zuvor bereits über das Treffen der Kontrolleure berichtet.

Damit geht das Ringen um das Leverkusener Unternehmen in die entscheidende Phase. Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi ist im Frühjahr mit einem Übernahmevorschlag an Covestro herangetreten. Das Management hatte aber in den zunächst genannten Preisen von 55 und 57 Euro pro Aktie keine Basis für Verhandlungen gesehen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen