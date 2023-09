Der Ölriese aus Abu Dhabi soll rund 11,5 Milliarden Euro für den Dax-Konzern bieten. Der Covestro-Aufsichtsrat berät nun, ob offizielle Verhandlungen aufgenommen werden.

Der Dax-Konzern hat das Interesse des Ölkonzerns Adnoc geweckt. (Foto: IMAGO/imagebroker) Covestro-Zentrale

Düsseldorf In Ringen um die Übernahme des Kunststoffherstellers Covestro durch den arabischen Ölkonzern Adnoc könnte es noch am heutigen Freitag zu einer ersten Entscheidung kommen. Am Nachmittag berät der Aufsichtsrat von Covestro über das Interesse des Staatkonzerns aus Abu Dhabi, erfuhr das Handelsblatt aus Finanz- und Unternehmenskreisen. Covestro wollte sich nicht dazu äußern.

Dabei geht es um die Frage, ob Covestro in offizielle Übernahmegespräche mit Adnoc einsteigen wird. Bisher tauschen sich beide Seiten nur auf informeller Basis und über externe Berater aus und haben dies auch noch nicht öffentlich bestätigt. In Finanzkreisen heißt es, Adnoc biete rund 11,5 Milliarden Euro für eine Komplettübernahme des Dax-Konzerns.

