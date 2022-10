Kunststoffhersteller Gewinneinbruch bei Covestro – Hohe Energiepreise belasten

Hohe Rohstoff- und Energiekosten haben dem Kunststoffkonzern im dritten Quartal zugesetzt. Das operative Ergebnis brach um fast zwei Drittel ein.

Unter dem Strich hielt sich der Konzern im dritten Quartal knapp in der Gewinnzone. (Foto: Reuters) Covestro

Leverkusen Hohe Gas- und Energiepreise und eine zurückhaltendere Kauflaune der Verbraucher machen dem Kunststoffkonzern Covestro zu schaffen. Im dritten Quartal brach das operative Ergebnis im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf 302 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Unter dem Strich hielten die Leverkusener sich mit 12 Millionen Euro knapp in der Gewinnzone, nach einem Überschuss von 472 Millionen Euro vor einem Jahr. Der freie operative Mittelzufluss, also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibt, sank um mehr als 90 Prozent auf 33 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im Sommerquartal dank höherer Verkaufspreise und des schwachen Eurokurses zum US-Dollar um rund sieben Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr rechnet der Dax-Konzern nun mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro, nachdem bislang 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro auf dem Zettel gestanden hatten. Analysten erwarten im Mittel gut 1,8 Milliarden Euro. Mehr: Rezession könnte den grünen Umbau der Chemieindustrie bremsen Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen