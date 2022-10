Kunststoffhersteller Gewinneinbruch von 65 Prozent: Covestro will Kosten und Gasverbrauch drücken

Unter dem Strich hielt sich der Konzern im dritten Quartal knapp in der Gewinnzone.

Düsseldorf Die hohen Energie- und Rohstoffkosten setzen dem Kunststoffhersteller Covestro kräftig zu. Im dritten Quartal ist der bereinigte Gewinn (Ebitda) des Dax-Konzerns um 65 Prozent auf nur noch 302 Millionen Euro gesunken. Covestro konnte die Belastungen nicht mehr in vollem Maße über Preiserhöhungen weitergeben, wie es im ersten Halbjahr noch gelungen war.

Das gilt als klares Signal, dass sich die globale Nachfrage in den zurückliegenden Monaten deutlich abgeschwächt hat. Als Chemieunternehmen spürt Covestro eine solche Entwicklung früh. In der gesamten Chemieindustrie ist die Stimmung schlecht. Angesichts hoher Energiepreise und schwächelnder Konjunktur hat sich das Geschäftsklima weiter eingetrübt, wie das Münchener Ifo-Institut ermittelte. Die Erwartungen fielen auf den schlechtesten Wert seit 1991.

Der Covestro-Gewinn lag noch leicht unter den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um sieben Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wozu auch ein günstiger Dollar-Kurs beitrug. Der Leverkusener Konzern konnte sich mit einem Nettogewinn von zwölf Millionen Euro gerade noch in den schwarzen Zahlen halten. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 472 Millionen Euro.

Trotz der Belastungen sieht sich Covestro auf gutem Wege, die Gewinnziele für 2022 einzuhalten. Allerdings wird der Konzern nur den unteren Rand der Prognose schaffen und geht von einem Ebitda von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro aus. Die bisherigen Erwartungen an der Börse liegen leicht darüber. Im vorbörslichen Handel notierte die Covestro-Aktie mit einem Minus von 2,8 Prozent bei 34,80 Euro.

Mit Blick auf die sich abzeichnende Rezession will das Management nun gegensteuern. „Wir werden mit diesem beispiellosen Umfeld bis auf Weiteres umgehen müssen. Daher nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Hebel, um Covestro gut durch die aktuelle Situation zu führen“, sagte Vorstandschef Markus Steilemann. Er sieht sich angesichts der historischen Preissteigerungen bei Öl und Gas in der Strategie bestätigt, den Konzern auf grüne Energie und erneuerbare Rohstoffe umzustellen.

Anlagen werden auf weniger Gasverbrauch getrimmt

Das aber ist der langfristige Plan und wird keine umgehende Entlastung für die Leverkusener bringen. Covestro kündigte daher am Dienstag „kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Kosteneinsparung“ an, nannte aber keine Details zu den Plänen. Konkurrent BASF hat sich bereits für ein Sparprogramm entschieden, das die Kosten vor allem an den deutschen und europäischen Standorten um eine halbe Milliarde Euro drücken soll.

Covestro will auch den Gasverbrauch in seinen Werken weiter senken und setzte dabei auf die begonnene Umrüstung. Das gilt etwa für die Nutzung des in der Chemieproduktion wichtigen Prozessdampfs, der nun von digitalen Sensoren überwacht und gesteuert wird.

Für den Gewinneinbruch im dritten Quartal war das Massengeschäft verantwortlich. In der Sparte Performance Materials bündelt Covestro den Verkauf von weichen und harten Schäumen, wie sie in Polstern, Autositzen und in der Fassadendämmung eingesetzt werden. Dazu kommt der transparente Kunststoff Polycarbonat. Das Ebitda der Sparte sank um 93 Prozent auf nur noch 53 Millionen Euro.

Darin zeigt sich deutlich, wie zurückhaltend die Kunden bei der Bestellung neuer Kunststoffe sind. Auch im Segment Solutions & Specialities sank die verkaufte Menge. Darin sind die hochwertigen, innovativen Kunststoffe gebündelt.

Das Ebitda legte zwar um 27 Prozent zu, was aber auch auf einen vergleichsweise schwachen Vorjahreswert zurückzuführen ist. Immerhin: In diesem Segment blieben die Gewinnspannen stabil, weil Covestro die höheren Rohstoff- und Energiekosten noch durch Preiserhöhungen kompensieren konnte.

