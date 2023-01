Laborbetreiber Kartellverfahren gegen Synlab in Portugal – Aktie fällt auf Allzeit-Tief

Synlab-Töchter könnten gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Das portugiesische Geschäft macht jedoch nur drei Prozent des Umsatzes aus.

Die AdC habe den Verdacht, dass zwei portugiesische Synlab-Tochterfirmen mit Wettbewerbern und einem Branchenverband von 2016 bis zum März vergangenen Jahres möglicherweise gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben könnten. (Foto: IMAGO/photothek) Laborbetrieb

München

Gegen zwei portugiesische Tochterfirmen von Europas größtem Laborbetreiber Synlab aus München läuft ein Verfahren der portugiesischen Kartellbehörde Autoridade da Concorrência (AdC). Die AdC verdächtige die beiden Töchter, mit Wettbewerbern und einem Branchenverband von 2016 bis März 2022, gegen das Wettbewerbsrecht verstößen zu haben, wie Synlab mitteilte.

Die im SDax notierte Synlab-Aktie fiel in der Folge nach der Eröffnung am Donnerstag zwischenzeitlich um 6,8 Prozent auf ihr Allzeittief von 10,79 Euro. Im Laufe des Nachmittags stabilisierte die Aktie sich fünf Prozent im Minus bei etwa elf Euro. Vor einem Jahr war sie noch gut doppelt so viel wert.

Nach Einschätzung von Analysten der Investmentbank Jefferies drückten die Ermittlungen zwar auf die Stimmung, sie seien fundamental aber nicht sehr bedeutend. Synlab habe 2021 in Portugal mit 117 Millionen Euro nur drei Prozent des Umsatzes erwirtschaftet.

Das Münchner Unternehmen selbst teilte mit, man nehme die Vorwürfe sehr ernst. Wie das Verfahren ausgehe und welches Bußgeld Synlab drohe, sei offen. Man werde die Beschwerdepunkte prüfen und danach über weitere Schritte entscheiden. Synlab-Töchter in anderen Ländern seien nicht von der Untersuchung betroffen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Die Pharmaindustrie steht nach dem Corona-Boom vor einer Wachstumsdelle