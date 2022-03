Laborkette Gewinn verdreifacht: Coronatests bescheren Synlab Rekordjahr

Frankfurt Das milliardenschwere Geschäft mit Coronatests hat dem Laborkonzern Synlab im vergangenen Jahr einen enormen Wachstumsschub und Rekordergebnisse beschert. Für 2022 geht das Unternehmen allerdings von einem Umsatz- und Ertragsrückgang aus. Dieser dürfte nach den neuesten Prognosen aber weniger stark ausfallen, als bisher geschätzt. Zudem erweitert die gestärkte Finanzkraft den Spielraum für Zukäufe.

Für 2021 meldete Synlab am Mittwoch einen Umsatzanstieg um rund 44 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden Euro. Rund 1,6 Milliarden Euro davon entfielen auf Covid-Tests, darunter überwiegend PCR-Tests. Das angestammte Geschäft legte um etwa zehn Prozent zu.

Der um Sonderfaktoren bereinigte Nettogewinn verdreifachte sich von 215 auf 676 Millionen Euro, der Betriebsgewinn wuchs mit ähnlicher Rate auf 914 Millionen Euro, während sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 1,2 Milliarden Euro verdoppelte. Die zum Börsengang im vergangenen April in Aussicht gestellten Werte hat das Unternehmen damit in fast jeder Hinsicht deutlich übertroffen.

Für das laufende Jahr richtet sich das Synlab-Management allerdings auf eine gewisse Normalisierung des Covid-Geschäfts ein, während die übrigen Diagnostik-Aktivitäten durch organisches Wachstum und weitere Akquisitionen weiter zulegen dürften.

Insgesamt stellt der Konzern für 2022 einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro und eine Ebitda-Marge von 23 bis 25 Prozent in Aussicht, was auf einen Rückgang des Ebitda auf etwa 750 Millionen Euro hinauslaufen dürfte.

Die Investoren reagierten verhalten positiv auf die leicht nach oben korrigierte Prognose. Die Synlab-Aktie legte am Mittwochmorgen um gut zwei Prozent zu und notierte mit etwas über 18 Euro nahezu exakt auf dem Ausgabekurs.

Für das Coronageschäft stellt Synlab-Chef Mathieu Floreani für 2022 etwa 500 Millionen Euro Umsatz in Aussicht. Die Nachfrage sei durch Schwankungen auf einem relativ hohen Niveau geprägt und eine Vorhersage insofern sehr schwierig. Der Bedarf könne noch deutlich höher ausfallen, wenn neue Varianten auftauchten. „Wir wissen, dass das Virus weiter mutiert, aber wir wissen nicht, wie gefährlich neue Varianten sein werden“, sagte Floreani. Längerfristig rechnet Synlab mit einem Basisvolumen von 150 Millionen Euro im Bereich der Covid-Diagnostik.

Preise für PCR-Tests sind rückläufig

Aktuell führen die Synlab-Labore rund 115.000 Coronatests pro Tag durch, etwa 15 Prozent mehr als noch vor zwei Wochen. Floreani verweist darauf, dass in neun von elf europäischen Ländern, wo Synlab in dem Geschäft aktiv ist, derzeit die Inzidenzen steigen, meist um mehr als 20 Prozent.

Überlagert wird der weiter hohe Bedarf allerdings von rückläufigen Preisen. Der Durchschnittserlös je PCR-Test sank bei Synlab im vergangenen Jahr bereits von 65 auf 49 Euro und dürfte 2022 nach Erwartung des Unternehmens um weitere 25 bis 30 Prozent sinken. Das könne man zwar teilweise durch Kostensenkungen kompensieren. Dennoch sei die Marge in dem Bereich rückläufig.

Finanziell präsentiert sich der Laborkonzern unterdessen in deutlich gestärkter Verfassung für eine weitere Expansion. Dank eines hohen Free-Cashflows von 742 Millionen Euro (nach 272 Millionen Euro im Vorjahr) und der Mittelzuflüsse aus dem Börsengang sank die Nettoverschuldung von 2,2 auf 1,6 Milliarden Euro und der Verschuldungsgrad bezogen auf das Ebitda auf nur noch 1,35 gegenüber 3,3 im Vorjahr.

Floreani will die gestärkte Finanzkraft nutzen, um den Ausbau des Konzerns auch durch Übernahmen zu beschleunigen. Synlab versteht sich als Konsolidierer in einer noch immer vergleichsweise stark fragmentierten Branche. Auch größere Deals seien denkbar, wie der Synlab-Chef am Mittwoch andeutete. „Wir schließen keine Möglichkeit aus. Wir haben die Expertise, Akquisitionen jeder Größe zu machen“, sagte Floreani.

Im vergangenen Jahr investierte Synlab insgesamt 250 Millionen Euro in 18 Zukäufe. Diese Firmen lieferten nach Angaben von Synlab rund 143 Millionen Euro Umsatz und trugen damit etwa fünf Prozentpunkte zum Wachstum bei. Im laufenden Jahr hat der Konzern bisher fünf Akquisitionen mit zusammen 25 Millionen Euro Umsatzvolumen vollzogen.

