Laborzulieferer Übernahmespekulationen treiben Stratec-Aktie nach oben

Mehrere Finanzinvestoren erwägen laut Agenturberichten ein Gebot für den Laborzulieferer. Die Aktien des SDax-Konzerns legen am Freitag kräftig zu.

Stratec hatte in der Vergangenheit stark von der Nachfrage nach Produkten profitiert, die im Zusammenhang mit der Coronakrise in Labors benötigt werden. (Foto: imago/Science Photo Library) Arbeit im Labor

Düsseldorf Mehrere Finanzinvestoren haben Insider zufolge ein Auge auf einen Einstieg beim Laborzulieferer Stratec geworfen. Einige Finanzinvestoren würden eine Offerte erwägen, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Die Überlegungen befänden sich aber noch in einem sehr frühen Stadium.

Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg könnten EQT, KKR, CVC und Permira eine Beteiligung von Firmengründer Hermann Leistner und dessen Familie in einer Höhe von 40,55 Prozent ins Visier nehmen. Erhalten die Investoren den Zuschlag, könnte dies ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre auslösen. Permira, KKR und Stratec wollten sich nicht äußern.

Die im Kleinwerteindex SDax notierten Stratec-Aktien legten am Morgen getrieben von den Übernahme-Spekulationen kräftig zu. Die Anteilscheine zogen um 15,6 Prozent an. An der Börse wird das Unternehmen mit 1,23 Milliarden Euro bewertet.

Stratec hatte in der Vergangenheit stark von der Nachfrage nach Produkten profitiert, die im Zusammenhang mit der Coronakrise in Labors benötigt werden. Im laufenden Jahr geht das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Birkenfeld indes wegen steigender Kosten im Zusammenhang mit knappen Transportkapazitäten und Rohstoffen sowie einem ungünstigeren Produktmix von einem Ergebnisrückgang aus.

