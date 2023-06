Lanxess, Sartorius, K+S Lahme Konjunktur, Enttäuschung in China: Chemiefirmen schockieren Anleger mit Gewinnwarnungen

Düsseldorf Die schwache Lage der Weltwirtschaft führt zu den ersten Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen für das laufende Jahr. Überraschend stark hat jetzt der Chemiehersteller Lanxess seine Prognose fürs 2023 gesenkt. Der Kölner Konzern geht davon aus, dass der Gewinn um 30 Prozent unter den bisherigen Erwartungen liegen könnte.

Die Ankündigung sorgte am Dienstag für einen Schock an der Börse. Die Lanxess-Aktie brach um bis zu 17 Prozent auf 26,14 Euro ein und zog die anderen Chemiewerte mit in den Keller.

Anders als vom Lanxess-Management noch im April erhofft, hat sich die globale konjunkturelle Lage im zweiten Quartal nicht verbessert. Das dürfte auch andere große Chemieunternehmen treffen, beispielsweise BASF und Evonik. Beide Firmen wollten sich am Dienstag nicht zur aktuellen Geschäftslage äußern. Laut Finanzkreisen spricht aber auch BASF gegenüber Investoren von einer schwachen Entwicklung im zweiten Quartal.

Branchenexperte Markus Mayer von der Baader Bank geht davon aus, dass die Lage in den kommenden Wochen zu weiteren Gewinnwarnungen deutscher und europäischer Unternehmen führen wird. Zuletzt hat der britische Spezialchemiehersteller Croda seine Prognose für 2023 kräftig gesenkt.

Der deutsche Laborzulieferer Sartorius und der Düngerhersteller K+S haben ebenfalls mit Gewinnwarnungen die Märkte überrascht, was zu teils zweistelligen Einbrüchen der Aktienkurse führte. Die Gründe sind vielschichtig, doch die Firmen spüren durchweg eine überraschend schleppende Nachfrage in den großen Weltregionen und Preisrückgänge.

„Die Nachfragebelebung, die wir für das zweite Halbjahr erwartet haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar – weder in China noch in anderen für uns wichtigen Märkten“, sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert. Das treffe Deutschland mit den hohen Energiepreisen besonders. „In Zeiten einer weltweiten Nachfrageschwäche ist der Standort Deutschland schlicht nicht wettbewerbsfähig.“

Chemiebranche spürt Zurückhaltung der Kunden

Chemiekonzerne hatten darauf gesetzt, dass es im Laufe des zweiten Quartals zu einer allmählichen Besserung bei den Bestellungen kommt. In den ersten Monaten des Jahres hatten sich die Kunden aus der verarbeitenden Industrie zurückgehalten und zunächst ihre Lagerbestände abgebaut.

Diese Entwicklung hat sich aber im zweiten Quartal fortgesetzt und teilweise sogar verstärkt. Der britische Croda-Konzern spürt eine unvermindert anhaltende Zurückhaltung im Geschäft mit Zusätzen etwa für Kosmetik und Putzmittel und sogar auch bei Pharma-Chemikalien.

Auch Lanxess spricht von einer schwachen Nachfrage selbst bei sonst stabilen konsumentennahen Produkten, die zu einer verringerten Auslastung der Anlagen führt. Für den Monat Juni sei keine Erholung erkennbar.

Sollte es nicht zu einem Anziehen der Nachfrage kommen, rechnet Lanxess nun mit einem bereinigten Gewinn (Ebitda vor Sondereinflüssen) von 600 bis 650 Millionen Euro in diesem Jahr. Bisher lag die Prognose bei 850 bis 950 Millionen Euro.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn um 30 Prozent unter den bisherigen Erwartungen liegen könnte. Chemiekonzern Lanxess



Die kräftige Prognosesenkung von Lanxess für den Gewinn ist auch deswegen bemerkenswert, weil der Konzern im zweiten Halbjahr mit deutlich geringeren Kosten rechnet, etwa für Gas und Rohstoffe. Doch diese Entlastung wird voraussichtlich durch fallende Preise im Zuge geringerer Verkaufsvolumen mehr als aufgezehrt.

Die Einschätzungen der Chemiekonzerne unterstreichen: Die Stimmung unter den Verbrauchern hat sich noch nicht wieder verbessert, die Menschen halten sich angesichts der Belastungen durch die Inflation mit Käufen zurück. Dazu kommen die Probleme der Bauindustrie, die zu den großen Kunden der Chemiehersteller zählt. Mehrere Forschungsinstitute haben ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft zuletzt schon gesenkt.

Hoffnungen auf China erfüllen sich bisher nicht

Die Erwartungen der Chemie richteten sich aber nicht vorrangig auf das europäische Geschäft. Die Unternehmen setzten vielmehr auf eine zügige Besserung in China nach dem Ende der Lockdowns. Doch diese Hoffnung erweist sich im bisherigen Jahresverlauf als trügerisch.

„Die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik fällt moderat aus“, schreibt das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner neuen Prognose. „Fallende Immobilienpreise und die finanziellen Probleme zahlreicher Immobilienentwickler haben nicht nur die Bautätigkeit gedämpft, sondern sich wohl auch negativ auf die Konsumbereitschaft ausgewirkt.“

Auch die Chinesen halten das Geld zusammen. Reisen und andere Dienstleistungen werden in dem Land stark gebucht, der Absatz von Elektronikprodukten, Möbeln und Autos hingegen verläuft schleppend.

Das trifft deutsche Chemie- und Kunststoffhersteller gleich zweifach: Sie produzieren in China für den lokalen Markt und in Deutschland für die Exportwirtschaft. Deren Ausfuhren in die Volksrepublik sind in den ersten vier Monaten 2023 um fast elf Prozent gesunken.

BASF hat noch im April bei Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal erklärt, man erwarte nicht zu viel vom zweiten Quartal, rechne aber mit einer spürbaren Besserung in China im zweiten Halbjahr. Der Ludwigshafener Konzern geht davon aus, dass die Regierung in Peking die Wirtschaft stimulieren wird. Dafür gibt es erste Anzeichen: So hat die chinesische Notenbank jetzt erstmals einen wichtigen Zinssatz für Unternehmen gesenkt, um Investitionen zu fördern.

BASF geht früheren Angaben zufolge davon aus, in diesem Jahr ein operatives Ergebnis zwischen 4,8 und 5,4 Milliarden Euro zu erreichen, das wären 30 Prozent weniger als 2022. Der Essener Spezialchemiehersteller Evonik erwartet laut bisheriger Prognose, am unteren Ende der zu Jahresbeginn genannten Ebitda-Spanne zwischen 2,1 und 2,4 Milliarden Euro zu landen. Das wäre ein Rückgang um zwölf Prozent.

