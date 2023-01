Lasertechnik Trumpfs-Superlaser leitet Blitze auf 2500 Meter Höhe ab

Erste Forschungsstudie bestätigt Labortests: Laser können echte Blitze im Freien ablenken. Daraus könnten neue Schutzmöglichkeiten für Flughäfen und Atomkraftwerke entstehen.

Der gegen den Himmel gerichtete Trumpf-Laser wurde vor eineinhalb Jahren in Einzelteilen und mithilfe von Helikoptern auf den Gipfel des Berges Säntis transportiert. (Foto: via REUTERS) Laser leitet Blitze ab

Stuttgart Der Mega-Laser des schwäbischen Herstellers Trumpf kann tatsächlich Blitze ableiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine jetzt im Fachblatt „Nature Photonics“ veröffentlichte erste wissenschaftliche Studie.

Der gegen den Himmel gerichtete neun Meter lange und fünf Tonnen schwere Laser wurde vor eineinhalb Jahren in Einzelteilen und mithilfe von Helikoptern auf den Gipfel des Schweizer Berges Säntis transportiert. In 2500 Meter Höhe wurde das Gerät an einem 124 Meter hohen Telekommunikationsturm installiert.

Seither laufen die Wetterexperimente im Rahmen des EU-Projekts „Laser Lightning Roof“. Die Datenanalyse der Wissenschaftler eines Teams um Aurélien Houard vom Laboratoire d’Optique Appliquée in Palaiseau bei Paris und der Universität Genf konnte nun zeigen, dass der Laser Blitze effektiv lenken kann. Damit soll sensible Infrastruktur besser vor Blitzeinschlag geschützt werden.