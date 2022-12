Lithium-Batterien Batterie-Material aus Nordrhein-Westfalen: Start-up baut Produktion auf, die EU fördert

Ein Start-up aus Australien will in Nordrhein-Westfalen eine Produktion von Batteriematerial aufbauen. Unterstützt wird das Projekt von der EU.

Das Batterie-Start-up Pure Battery Technologies sucht die Nähe zur deutschen Autoindustrie und will Produktionskapazitäten hierzulande aufbauen. (Foto: Pure Battery Technologies) Uni-Ausgründung Pure Battery Technologies

Düsseldorf Das australische Start-up Pure Battery Technologies (PBT) will in Deutschland das Vormaterial für Kathoden herstellen, die für den Bau von Elektroauto-Batterien benötigt werden. Auf einem brach liegenden Gelände des Chemiefabrikanten Königswarter & Ebell in Hagen soll eine Pilotfabrik entstehen. Der Baustart ist für Frühjahr 2023 geplant. Ziel ist eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 15.000 Tonnen Vorläuferkathodenmaterial. Übersetzt in Endprodukte bedeute das laut PBT: Es entsteht Kathodenmaterial für Batterien von bis zu 150.000 Autos in der Größe des VW ID 3.