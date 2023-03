Lkw-Hersteller Daimler Truck ist so profitabel wie seit Jahrzehnten nicht

Der weltgrößte Lastwagenbauer hat im ersten Jahr als eigenständiges Unternehmen Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Besonders die Kernmarke überrascht.

Die Kernmarke Mercedes-Benz Trucks unter der Führung von Karin Radström überrascht mit starken Ergebnissen. (Foto: IMAGO/Manfred Segerer) Elektro-Lkw der Marke Mercedes-Benz

Wien Martin Daum und Jochen Goetz enttäuschten über Jahre hinweg als Führungsduo bei Daimler Truck. Der Vorstandsvorsitzende und der Finanzchef des weltgrößten Lastwagenbauers lieferten seit 2019 nie die versprochenen Erträge. Nun zeigt sich jedoch: Das dürfte weniger an ihrem vermeintlichen Unvermögen gelegen haben als an einer einengenden Struktur innerhalb des Daimler-Konzerns, heißt es in Finanzkreisen.

Seit das Industriekonglomerat in den Autoriesen Mercedes-Benz und den Lkw-Arm Daimler Truck Ende 2021 zerteilt wurde, läuft es jedenfalls für Daum und Goetz deutlich besser. Im ersten Jahr als unabhängiges Unternehmen an der Börse konnte Daimler Truck den um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn auf vier Milliarden Euro steigern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.