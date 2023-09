Lkw-Hersteller Investor übernimmt Russlandgeschäft von Volvo

Die Vermögenswerte des schwedischen Lkw-Herstellers gehen wohl an einen russischen Geschäftsmann. Die Produktion in Russland soll so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.

Ein Investor übernimmt wohl das Russlandgeschäft des schwedischen Lkw-Herstellers. (Foto: Reuters) Volvo-Werk im russischen Kaluga Moskau Das Russlandgeschäft des schwedischen Lkw-Bauers Volvo geht in neue Hände über. Die russischen Vermögenswerte gehen an einen heimischen Investor, wie das russische Ministerium für Industrie und Handel am Freitag mitteilte. Zusammen mit dem neuen Besitzer habe man auch einen inländischen Partner für die weitere Entwicklung der Produktion am Standort Kaluga südlich von Moskau gefunden und arbeite daran, diese so bald wie möglich wieder aufzunehmen. Zwar nannte das Ministerium weder den neuen Eigentümer noch den inländischen Partner, doch dem staatlichen russischen Register für juristische Personen zufolge stehen die Vermögenswerte des Nutzfahrzeugherstellers unter der Kontrolle des Geschäftsmanns Igor Kim. Sein Partner im Automobilhandel, Alexei Sannikow, werde das Werk in Kaluga mit einer Kapazität von etwa 15.000 Lkw pro Jahr leiten. Kim reagierte bislang nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.