Luftfahrt Boeing will offenbar massiv Stellen streichen

Der Flugzeugbauer Boeing spart offenbar massiv in der Verwaltung. Einige Teile des Unternehmens seien zu groß geworden, teilte ein Sprecher mit. 2000 Stellen werden gestrichen.

Der Flugzeugbauer hatte im vergangenen Jahr eine Umstrukturierung angekündigt. (Foto: Reuters) Boeing

Seattle Der US-Flugzeughersteller Boeing will einem Zeitungsbericht zufolge dieses Jahr etwa 2000 Stellen im Finanz- und Personalwesen durch eine Kombination aus Fluktuation und Entlassungen streichen. „Im Laufe der Zeit sind einige unserer Unternehmensfunktionen ziemlich groß geworden. Und mit diesem Wachstum gehen in der Regel Bürokratie oder uneinheitliche Systeme einher, die ineffizient sind“, zitierte die Zeitung „Seattle Times“ Unternehmenssprecher Mike Friedman am Montag. „Also rationalisieren wir.“ Boeing reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

Im vergangenen Jahr hatte Boeing angekündigt, rund 150 Beschäftigte im Finanzwesen zu entlassen, um die Unternehmensstruktur zu vereinfachen. Erst im Januar hatte das im US-Bundesstaat Virginia ansässige Unternehmen angekündigt, bis Ende des Jahres rund 10.000 Mitarbeiter einzustellen.

