Luftfahrtbranche Boeing liefert zum Jahresauftakt knapp mehr aus als Airbus

Der US-Flugzeugbauer wird allmählich wieder zum Konkurrenten des Dax-Konzerns. Boeing liefert zur Zeit mehr als Airbus, hat aber merklich weniger Bestellungen in den Büchern.

Der US-Flugzeugbauer hat momentan die Nase knapp vor Airbus. (Foto: Reuters) Produktion einer Boeing 737

Arlington Der US-Flugzeughersteller Boeing hat im ersten Quartal mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert als sein europäischer Rivale Airbus. Insgesamt fanden 130 Maschinen den Weg zu ihren Kunden, wie Boeing am Dienstag in Arlington mitteilte. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kam auf 127 Maschinen. Auch im März lag Boeing mit 64 ausgelieferten Jets knapp vor Airbus mit 61 Stück.

Airbus hat weiter mit Problemen in den Lieferketten zu kämpfen, die die Zahl der Auslieferungen bremst. Im ersten Quartal kam so ein Minus von 11 Prozent zustande im Vergleich zum Vorjahr zustanden, wie der deutsch-französische Konzern früher am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen hatte sich eigentlich auf Jahressicht ein Ziel von 720 produzierten Maschinen gesetzt.

Bei den Neubestellungen haben die Europäer im bisherigen Jahresverlauf aber die Nase vorn. Der Dax-Konzern holte im ersten Quartal neue Aufträge über 156 Flugzeuge herein, Boeing kam auf 120 Stück. Nach Abzug von Stornierungen kam Airbus auf 142 Bestellungen, bei Boeing blieben 56 Stück. Mehr: Airbus verkündet bei Macron-Besuch in Peking Verdopplung der Produktion in China.