Luxusautos Mercedes verdient vier Milliarden Euro und hebt Renditeziele in Van-Sparte an

Der Autobauer steigert Umsatz und Gewinn merklich und blickt optimistischer nach vorne als zu Jahresbeginn. Vor allem die Kleintransporter-Division glänzt.

Die Prognose des Gesamtkonzerns bleibt stabil. (Foto: Reuters) Mercedes-Benz-Logo

Wien Stramme Kostendisziplin und der Fokus auf Luxusautos kurbeln weiter den Gewinn von Mercedes-Benz an. Im ersten Quartal erzielte der Stuttgarter Fahrzeughersteller einen Überschuss von mehr als vier Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von fast zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz legte parallel um rund acht Prozent zu – auf 37,5 Milliarden Euro.

Mercedes sei „wetterfester“ geworden, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm. Der Manager blickt daher trotz wirtschaftlich unsicheren Zeiten etwas optimistischer nach vorne als noch zu Jahresbeginn. Das Renditeziel in der Van-Sparte hebt er an, rechnet nun mit einer Marge von elf bis 13 Prozent. Zuvor hatte Wilhelm für das Geschäft mit Kleintransportern neun bis elf Prozent in Aussicht gestellt.