 Maike Schuh: Das sind die Pläne der neuen Evonik-Finanzchefin

Maike Schuh hat den Sprung in den Vorstand des Chemiekonzerns geschafft. Sie steht für einen kulturellen Wandel – mit weniger Meetings und Powerpoint-Folien.

Die 48-Jährige trat am 1. April den neuen Job im Vorstand des Chemiekonzerns an. (Foto: Evonik) Neue Evonik-Finanzchefin Maike Schuh

Düsseldorf Es ist eine ungewöhnliche Konstellation: Bis Ende März hat Maike Schuh eine der drei großen Divisionen des Spezialchemieherstellers Evonik operativ geführt. Nun ist es ihre Aufgabe, diese Sparte zu besten Konditionen zu verkaufen. Als neue Finanzvorständin des Essener Konzerns hat die 49-Jährige gleich ein milliardenschweres Projekt vor der Brust.

Ein komisches Gefühl sei das nicht. Ihr sei wichtig, dass die zum Verkauf stehenden Geschäfte in gute Hände kommen, sagt Schuh am Mittwoch vor Journalisten. Die Division Performance Materials (PM) mit einem Umsatz von 3,6 Milliarden Euro passt nicht mehr in die Strategie von Evonik. Der Konzern will raus aus dem kapitalintensiven Massengeschäft und die lukrativere Spezialchemie ausbauen.