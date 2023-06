Management Betriebsratschef von Thyssen-Krupp wechselt ins Management – Nachfolger steht fest

Mitten im Konzernumbau von Thyssen-Krupp wechselt Dirk Sievers die Position. Ein neuer Betriebsratschef wurde bereits gewählt.

Der Industriekonzern wird aktuell umgebaut. (Foto: imago images/Rupert Oberhäuser) Thyssen-Krupp

Berlin, Düsseldorf Der Betriebsratschef des Industriekonzerns Thyssen-Krupp, Dirk Sievers, gibt nach fünf Jahren im Amt seinen Posten auf. Zum 1. Juli werde er neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen, erklärte Sievers in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Belegschaft.

Auf ihn folgt Tekin Nasikkol, der Betriebsratschef der Stahlsparte. Nasikkol wurde in einer Sitzung des Konzernbetriebsrats am Dienstagnachmittag gewählt, wie das Unternehmen dem Handelsblatt bestätigte.

Sievers wird laut Konzernkreisen Arbeitsdirektor der Tochter Rasselstein. Die Sparte zählt als Hersteller von Weißblech zu den rentabelsten Geschäftseinheiten von Thyssen-Krupp. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern.

Der bisherige Betriebsratsvorsitzende von Thyssen-Krupp wechselt ins Management. (Foto: Thyssenkrupp) Dirk Sievers

Der 1971 geborene Sievers arbeitet seit mehr als 35 Jahren bei dem Industriekonzern und seinen Vorläufern. 2018 wurde er an die Spitze der Arbeitnehmervertretung gewählt. Die Tätigkeit habe ihm viel Freude bereitet, doch die vergangenen Jahre seien vor allem durch Krisen und schwierige Entscheidungen geprägt gewesen, schrieb Sievers.