Management Betriebsratschef von Thyssen-Krupp wechselt ins Management

Berlin, Düsseldorf Der Betriebsratschef des Industriekonzerns Thyssen-Krupp, Dirk Sievers, gibt nach fünf Jahren im Amt seinen Posten auf. Zum 1. Juli werde er neue Aufgabe im Unternehmen übernehmen, erklärte Sievers in einen am Dienstag veröffentlichten Mitarbeiterbrief. Laut Konzernkreisen wird er Arbeitsdirektor der Tochter Rasselstein.

Die Sparte zählt als Hersteller von Weißblech zu den rentabelsten Geschäftseinheiten des Ruhrkonzerns. Sievers war seit 2018 oberster Betriebsrat bei Thyssen-Krupp. Die Tätigkeit habe ihm viel Freude bereitet, doch die vergangenen Jahre seien vor allem durch Krisen und schwierige Entscheidungen geprägt gewesen, die ihm nicht leicht gefallen seien, schrieb Sievers. „So musste ich als Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und Mitglied des Aufsichtsrats [...] auch schwerwiegende Entscheidungen wie Unternehmensverkäufe, Personalabbau und sogar Betriebsschließungen mittreffen.“

Das Unternehmen wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern.

Der Wechsel von Mitgliedern des Betriebsrats und der Gewerkschaft IG Metall in das Management des Unternehmen sind nicht ungewöhnlich. In früheren Jahren waren unter anderem Personalvorstand Oliver Burkhard und Markus Grolms, zuständig für das Personal der Stahlsparte, in den Vorstand des Konzerns gewechselt.

