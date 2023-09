Marie-France Tschudin Novartis-Vertriebschefin verlässt überraschend das Unternehmen

Die französische Topmanagerin war erst vor Kurzem befördert worden – nun wird sie einen anderen Führungsjob übernehmen. Ihr Nachfolger kommt vom Konkurrenten Abbvie.

Die Topmanagerin übernimmt einen Führungsjob außerhalb von Novartis. (Foto: Novartis) Marie-France Tschudin

Zürich Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verliert seine profilierteste Topmanagerin: Vertriebschefin Marie-France Tschudin verlässt das Unternehmen, wie Novartis am Mittwoch in Basel mitteilte. Die 52-Jährige selbst habe sich zu dem Schritt entschieden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ich verlasse Novartis mit einem starken Gefühl von Stolz und Zufriedenheit darüber, wie wir unsere Ziele erreicht haben“, wird Tschudin darin zitiert.

Der Wechsel kommt überraschend: Tschudin war erst im April 2022 im Zuge eines Konzern- und Vorstandsumbaus zur Vertriebschefin ernannt worden. Zudem verantwortete sie das Geschäft der Sparte „Innovative Medicines“ außerhalb der USA. Zusammen mit Amerika-Chef Victor Butko leitete Tschudin damit jenen Teil von Novartis, der neue Therapien mit Milliardenumsätzen hervorbringen soll.