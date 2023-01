Nach zweieinhalb Jahren muss Jozef Kabaň als VW-Chefdesigner gehen. Markenchef Schäfer gab sich zuletzt enttäuscht, Weggefährten sprechen von „Entthronung“.

Der slowakische Designer wird nach nur 30 Monaten konzernintern versetzt. (Foto: Volkswagen AG) VW-Designer Kabaň mit Konzeptauto ID.Life

Düsseldorf Der rasche Abschied von VW-Chefdesigner Jozef Kabaň, den VW am Dienstag verkündete, klang zunächst freundlich. Der Slowake werde zum Creative Art Director Volkswagen berufen und in dieser Funktion direkt an Markenvorstand Kai Grünitz berichten. Andreas Mindt, bislang Designchef bei Bentley, übernehme ab Februar die Rolle des Chefdesigners der Marke Volkswagen.

Kabaň habe gezeigt, „dass Design mehr ist als das Styling einzelner Modelle“, heißt es in der Mitteilung. Über seine Formsprache habe der 50-Jährige „deutliche Akzente“ gesetzt.

Hört man sich bei Weggefährten Kabaňs um, klingt das anders. Von einer „Entthronung“ des Designers ist die Rede. Und von einer „Reißleine“, die VW-Markenchef Thomas Schäfer habe ziehen müssen. Kabaň sollte bei VW eine einheitliche Designsprache entwickeln. Das habe nicht funktioniert, heißt es aus Wolfsburg.

