Marketing Volkswagen landet PR-Coup mit Star Wars: Obi-Wan Kenobi fährt ID.Buzz

Wolfsburg Mit neuen Werbe- und Marketingformaten versucht Volkswagen seinen elektrischen ID.Buzz zu verkaufen. In den kommenden Wochen werden Figuren aus dem Star-Wars-Universum für den neuen Elektrobus werben. Volkswagen kooperiert dabei mit dem amerikanischen Disney-Konzern, der die Rechte an Star Wars hält.

Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und die Droiden R2-D2 und C-3PO sollen den ID.Buzz gemeinsam populär machen – in Werbespots, sozialen Netzwerken und auf Plakaten. Mit der Kampagne will VW vor allem Kunden in den USA und Deutschland überzeugen.

Der Autobauer setzt auf den hohen Bekanntheitsgrad von Star Wars. Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, sagte dem Handelsblatt: „Um sich abzuheben, braucht man echte Hingucker. So muss Werbung funktionieren: Mit Star Wars laden wir unsere Marke weiter sympathisch auf.“

Die Kampagne beginnt zeitgleich mit dem Verkaufsstart des Elektrobusses. Der ID.Buzz kann jetzt in den meisten europäischen Ländern bestellt werden, die Auslieferungen beginnen im Herbst. In Deutschland kostet die Grundversion ohne staatliche Förderprämie rund 65.000 Euro. In den USA beginnt der Verkauf erst im übernächsten Jahr.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Es gibt sehr wenige Partner, die kommunikativ so stark wirken“, ergänzte Vertriebsvorstand Zellmer. Im ersten Werbespot, der am Freitagmittag auf Youtube erschien, steigt Schauspieler Ewan McGregor in einen ID.Buzz und fährt vom Gelände des Filmsets. Im Universum von Star Wars spielt McGregor Obi-Wan Kenobi.

Und das ist der zweite Anlass für die gemeinsame Werbekampagne von Volkswagen und Disney: der Start der neuen Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi. Ab dem 27. Mai wird sie auf dem Streamingkanal „Disney Plus“ ausgestrahlt.

Kooperation mit Star Wars steht für Wandel der Werbewelt

Volkswagen und Disney machen keine Angaben dazu, auf welche finanziellen Konditionen sich die Konzerne für die Kooperation geeinigt haben. Ewan McGregor jedenfalls wird VW-Markenbotschafter und beteiligt sich an zusätzlichen Werbeaktionen für Volkswagen.

Die Designer von Volkswagen und Disney haben zusätzlich zum Serienstart gemeinsam zwei Sondermodelle des ID.Buzz mit Star-Wars-Motiven gestaltet. Diese werden später für einen guten Zweck versteigert. Die Autos werden voraussichtlich in der kommenden Woche auf einem der weltweit größten Star-Wars-Events in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien präsentiert.

Für VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer steht die gemeinsame Kampagne mit Star Wars für einen Wandel in der Werbewelt. Klassische Werbeformen verlören an Bedeutung, sagt Zellmer. Für Unternehmen werde es wichtiger, Werbebotschaften zu emotionalisieren. Das lasse sich am Beispiel ID.Buzz und Star Wars ablesen. In der Zukunft will Volkswagen mehr Aktivitäten dieser Art umsetzen: „Solche Partnerschaften sind sehr bedeutsam. Davon darf es gerne mehr geben“, sagte Zellmer.

Automessen verlieren für VW an Bedeutung

Die zweite wichtige Werbebühne für den Autohersteller ist Fußball. So kooperiert Volkswagen beispielsweise mit dem europäischen Fußballverband Uefa. Nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in Frankreich und in den USA arbeiten die Wolfsburger mit nationalen Fußballverbänden zusammen.

>>> Lesen Sie hier: Wie Volkswagen seine neuen Elektromodelle digital aufrüstet

Am Wochenende steht für VW als Sponsor mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin ein weiteres wichtiges Sportereignis an. Am Konzernsitz in Wolfsburg unterstützt der Konzern den heimischen Bundesligisten VfL jährlich mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Klassische Werbeplattformen zählen für die Automobilindustrie weniger. Zu den größten Verlierern gehören die Automessen. Immer häufiger werden bekannte Veranstaltungen aus dem Messekalender gestrichen. Auch die inzwischen von Frankfurt nach München gewechselte IAA kämpft um ihre wirtschaftliche Zukunft. Die Coronapandemie hat die Probleme der Messen während der vergangenen zwei Jahre zusätzlich verschärft.

Volkswagen beginnt mit dem Verkauf des ID.Buzz zunächst in Deutschland und Europa. VW wird den Kleinbus als Pkw und als Nutzfahrzeug beispielsweise für Handwerker anbieten. Der Autohersteller rechnet damit, dass auf längere Sicht von der Nutzfahrzeugversion mehr Exemplare verkauft werden als von der Pkw-Variante.

Der VW-Konzern hofft nicht nur in Europa auf Verkaufserfolge mit dem Elektrobus, sondern auch in den USA. In den Vereinigten Staaten hatte sich Volkswagen vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren mit seinem „Bulli“ einen Namen gemacht. Jetzt setzt VW darauf, mit dem ersten rein elektrischen Kleinbus an diese Verkaufserfolge aus der Vergangenheit anknüpfen zu können.

Mehr: Der ID.Buzz wird im neuen Jahr ein Aushängeschild für Volkswagen