Markus Steilemann Covestro-Chef spürt keine Trendumkehr – „Die Wirtschaft ist auf dem Weg in eine Rezession“

Düsseldorf Als Kunststoffhersteller hat Covestro große Kunden nahezu in jeder Branche und Region – der Dax-Konzern hat deswegen stets einen guten Einblick in die Weltmärkte. Dort ist die Lage aus Sicht von Vorstandschef Markus Steilemann weiter sehr angespannt. Konjunktureintrübung in China, hohe Inflation in Europa und den USA, teure Energie – mit Blick auf die exportabhängige deutsche Industrie sagt der Manager: „Wir sind auf dem Weg in eine Rezession.“

Covestro hat den Abschwung bereits deutlich zu spüren bekommen. Im dritten Quartal war die Nachfrage in den wichtigen Segmenten schwach, die Verkaufsmengen sanken deutlich.

Der robuste Bausektor war für den Kunststoffhersteller noch ein Lichtblick, anders als die Automobilindustrie. In den Branchen, die während der Coronapandemie profitierten, sei der Abschwung am stärksten, erläutert Steilemann im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Möbel, Fernseher, Elektronikprodukte zählen dazu. In der Pandemie haben sich die Verbraucher damit eingedeckt, jetzt stockt der Absatz.

„Eine Trendumkehr sehen wir nicht“, sagt Steilemann und sieht vermeintliche Signale skeptisch, nach denen sich die Stimmung in der Wirtschaft aktuell wieder bessert. Die Märkte seien hochvolatil, Produzenten führen nur auf Sicht, und es fehlten klare Impulse, um eine Prognose für das kommende Jahr fassen zu können.

Covestro erreicht nur unteren Rand der Prognose

Vom traditionell in der Chemie schwächeren vierten Quartal erhofft sich Covestro deswegen wenig. Der Konzern hat am Dienstag die Gewinnprognose für 2022 angepasst und wird nur den unteren Rand der zuvor genannten Spanne erreichen: Der bereinigte Gewinn werde bei 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro liegen. Vorher hatte Covestro einen Wert zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro für möglich gehalten.

Analysten hatten sich auf mehr eingestellt; an der Börse wurde die Ankündigung als erneute Gewinnwarnung interpretiert. Die Covestro-Aktie knickte am Dienstag zeitweise um sechs Prozent auf 33,50 Euro ein. Sie hat in diesem Jahr bereits 40 Prozent an Wert verloren, der Dax 40 gab im gleichen Zeitraum um 20 Prozent nach.

Schon das Ergebnis für das dritte Quartal lag leicht unter den Analystenschätzungen. Der bereinigte Gewinn (Ebitda) von Covestro sank um 65 Prozent auf 302 Millionen Euro, unterm Strich blieb der Konzern mit einem Nettogewinn von zwölf Millionen Euro gerade noch in den schwarzen Zahlen.

Das lag nicht allein an sinkenden Verkaufsmengen, sondern ebenso an den massiv gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe. Gas spielt für den Kunststoffhersteller in der Produktion als Wärmelieferant eine große Rolle. Anders als im ersten Halbjahr konnte Covestro die Belastungen aber nicht mehr in vollem Maße über Preiserhöhungen weitergeben.

Mit Blick auf die sich abzeichnende Rezession will das Management nun gegensteuern. „Wir werden mit diesem beispiellosen Umfeld bis auf Weiteres umgehen müssen. Daher nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Hebel, um Covestro gut durch die aktuelle Situation zu führen“, sagt Steilemann.

Schon das Ergebnis für das dritte Quartal lag leicht unter den Analystenschätzungen. (Foto: Covestro) Covestro-Labor

Von der grundsätzlichen Strategie will der Konzernchef nicht abrücken. Er sieht sich angesichts der historischen Preissteigerungen bei Öl und Gas in dem Plan bestätigt, den Konzern auf grüne Energie und erneuerbare Rohstoffe umzustellen.

Langfristig will Covestro keine Rohstoffe mehr nutzen, die auf Öl und Gas basieren. „Wir werden den Wandel mit voller Kraft vorantreiben und in einigen Bereichen jetzt sogar verstärken“, kündigt Steilemann an.

Die Energieeffizienz nennt er als Beispiel: Bei hohen Gas- und Strompreisen würden sich Projekte zum Umbau der Produktion nun bereits binnen Monaten statt Jahren rentieren. Das gilt etwa bei der Nutzung des in der Chemieproduktion wichtigen Prozessdampfs, der bei Covestro nun von digitalen Sensoren überwacht und gesteuert wird.

An Reise- und Beraterbudgets wird gespart

Der aktuell an den Spotmärkten gesunkene Gaspreis ist für den Covestro-Chef noch kein Zeichen für Entspannung. Der europäische Markt sei sehr volatil, und selbst auf dem aktuellen Niveau von 100 Euro pro Megawattstunde sei Gas noch fünfmal teurer als vor der Krise. Der Konzern richte sich auf ein dauerhaft höheres Niveau bei den Energiekosten ein.

Den grünen Umbau nennt Steilemann einen „Marathon“. Doch ihm ist klar, dass er auch auf der Kurzstrecke liefern muss. Und das heißt in der aktuellen Situation: Entlastung durch Kostensenkungen. Bei Covestro kommen jetzt viele Ausgaben zur Prüfung auf den Tisch – Reisekosten, Budgets für Berater und Investitionsprojekte, die möglicherweise verschoben werden können.

Einen Stellenabbau plant der Konzern nicht und kommuniziert auch keine Zielvorgabe für die Kostensenkung. Konkurrent BASF hat sich bereits für ein Sparprogramm entschieden, das die Ausgaben vor allem an den deutschen und europäischen Standorten um eine halbe Milliarde Euro senken soll.

>> Lesen Sie auch: Alternativen zu Gas: Warum die Umstellung für Unternehmen so schwierig ist

Die geplante staatliche Entlastung bei den Gaskosten ist für Steilemann der richtige Schritt: „Ich begrüße die Vorschläge und hoffe, dass alle Vorhaben sich eins zu eins in einen Gesetzestext gießen lassen, der auch der beihilferechtlichen Prüfung standhält.“ Damit meint er mögliche Einwände, die die EU-Kommission wegen der staatlichen Subvention der deutschen Wirtschaft erheben könnte.

Die rechtssichere Entlastung sollte so schnell wie möglich kommen. In der Bevölkerung könnte so die Konsumneigung wieder steigen, in den Unternehmen könnten die komplexen Wertschöpfungsketten gesichert werden. „Die Gaspreisbremse kann Adrenalin für die Chemie und die Konjunktur sein“, sagt Steilemann.

Für den Gewinneinbruch im dritten Quartal war bei Covestro das Massengeschäft verantwortlich. In der Sparte Performance Materials bündeln die Leverkusener den Verkauf von weichen und harten Schäumen, wie sie in Polstern, Autositzen und in der Fassadendämmung eingesetzt werden. Dazu kommt der transparente Kunststoff Polycarbonat.

Das operative Ergebnis der Sparte sank um 93 Prozent auf nur noch 53 Millionen Euro. Darin zeigt sich deutlich, wie zurückhaltend die Kunden bei der Bestellung neuer Kunststoffe sind.

Auch im Segment Solutions & Specialties sank die verkaufte Menge. Darin sind die hochwertigen, innovativen Kunststoffe gebündelt. Das Betriebsergebnis legte zwar um 27 Prozent zu, was aber auch auf einen vergleichsweise schwachen Vorjahreswert zurückzuführen ist. Immerhin: In diesem Segment blieben die Gewinnspannen stabil, weil Covestro die höheren Rohstoff- und Energiekosten noch durch Preiserhöhungen ausgleichen konnte.

Mehr: Rezession könnte den grünen Umbau der Chemieindustrie bremsen