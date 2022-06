Maschine im Abo Thyssen-Krupp beteiligt sich an Fintech Cap-on

Die Karosserieanlagenbau-Tochter des Ruhrkonzerns will ihren Kunden neue Finanzierungsmodelle anbieten. Dabei setzt sie auf den Trend zur Fabrik im Abo.

Düsseldorf In den vergangenen beiden Jahren haben viele Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe erlebt, wie schnell Lieferprobleme dazu führen, dass Fabriken wochenlang stillstehen. Der Karosserie- und Anlagenbauer Thyssen-Krupp Automotive Body Solutions will seinen Kunden deshalb einen besseren Zugang zu nutzungsabhängigen Finanzierungsmodellen für neue Anlagen ermöglichen. Dafür beteiligt sich das Unternehmen mit einem Minderheitsanteil am Fintech-Start-up Cap-on, zu dessen Investoren auch die Süddeutsche Leasing (SDL) gehört.

Falk Nüßle, CEO bei Thyssen-Krupp Automotive Body Solutions, sagte dem Handelsblatt dazu: „Wir sehen, dass Unternehmen auf der ganzen Welt darüber nachdenken, wie sie ihre Produktionsnetzwerke resilienter aufstellen können.“ Das wirtschaftliche Umfeld werde durch die Coronapandemie, aber auch durch globale Konflikte wie den Krieg in der Ukraine immer unsicherer, was Investitionsentscheidungen erschwere. „Mit Cap-on wollen wir daran arbeiten, das Risiko für Investitionsprojekte zu senken – indem wir die Finanzierung flexibilisieren.“